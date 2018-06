O Circuito Sul-Americano de Sevens masculino seguirá igual para janeiro de 2019. A competição remodelada pela Sudamérica Rugby em 2018 permanecerá no calendário para o ano que vem, com 2 torneios programados para o início do ano.

Serão dois torneios que ainda não têm suas sedes definidas. Os países sul-americanos que quiserem receber o circuito têm até a próxima semana para lançarem suas candidaturas. A Confederação Brasileira de Rugby confirmou que não tem planos no momento para pleitear sediar o circuito.

Cada torneio contará com 16 seleções, sendo 6 sul-americanas – Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia e Paraguai -, Canadá, Estados Unidos e, como em 2018, mais 4 seleções convidadas de outros continentes – a serem anunciadas.

O circuito servirá de aquecimento para as disputas do Pré Olímpico.

Pré Olímpico será entre abril e maio

Em 2019 a América do Sul ainda viverá seu torneio Pré Olímpico, valendo as vagas masculina e feminina do continente nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O torneio está planejado para ocorrer entre abril e maio, em local ainda a ser definido.

O Pré Olímpico ainda valerá a última vaga masculina e a última vaga feminina nos Jogos Pan-Americanos de 2019, que serão disputados logo na sequência, entre os dias 3 e 4 de agosto, em Lima, no Peru.

As Yaras já estão garantidas nos Jogos Pan-Americanos, mas os Tupis terão que, portanto, esperar até maio para saberem se conseguirão ir a Lima 2019.