Nessa quarta-feira, 31 de janeiro, a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) realizou uma cerimônia em homenagem aos atletas que mais vestiram a camisa da Seleção Brasileira de Rugby em partidas oficiais (validas pela World Rugby). A cerimônia foi realizada em um hotel e homenageou 5 mulheres e 18 homens dentre os que mais vestiram a camisa Tupi.

Esta foi a primeira edição do “Caps” realizada pela CBRu, destacando mulheres que possuem 20 torneios oficiais disputados, homens com 25 partidas oficiais disputadas e também aqueles com mais de 50 partidas oficiais disputas. Graças ao trabalho de resgate iniciado pelo Portal do Rugby, históricos dos anos 60 até final dos 80 e depois com dados próprios já no final dos anos 2000 quando surgiu, foi possível levar adiante a iniciativa pensada por Rodolfo Ambrósio, treinador dos Tupis e encabeçada por Ige, um dos homenageados.

Além do atual presidente do conselho, Eduardo Mufarej, e do CEO da CBRu, Agustin Danza, marcaram presença os ex-presidentes da antiga Associação Brasileira de Rugby (ABR) Jean François e Sérgio Costa, além dos ex-capitães Antônio Gorios Filho, Marco Alexandre Mobrige e Ramiro Mina.

Confira a relação de atletas homenageados:

Feminino (participação em 20 torneios oficiais da World Rugby)

– Beatriz Futuro, Baby

– Edna Santini, Edininha

– Paula Ishibashi, Paulinha

– Raquel Cristina Kocchann

– Mariana Ramalho

Homens (25 partidas oficiais World Rugby)

– Antônio Gorios Filho – 39 jogos

– Daniel Gregg – 45 jogos

– Diego Lopez – 30 jogos

– Felipe Sancery – 25 jogos

– Fernando Aurélio Bueno Martins – 25 jogos

– Fernando Portugal – 32 jogos

– Jhonatas Paulo – 25 jogos

– João Carlos Orioli – 29 jogos

– Lucas Abud – 28 jogos

– Lucas Duque – 47 jogos

– Lucas Piero – 39 jogos

– Matheus Daniel – 29 jogos

– Moisés Duque – 42 jogos

– Nicholas Smith – 46 jogos

– Regis Portela Comoreto – 31 jogos

Homens (50 partidas oficiais World Rugby)

– Daniel Danielewicz – 64 jogos

– João Luiz da Ros – 65 jogos

– Ramiro Mina – 50 jogos

Foto e texto: CBRu