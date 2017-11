O World Rugby colocou hoje à venda os ingressos para cada um dos dias da Copa do Mundo de Sevens de 2018, a competição da entidade mais importante do seven-a-side mundial, abaixo apenas dos Jogos Olímpicos. O Mundial acontece a cada quatro anos – não confundi-lo com a anual Série Mundial de Sevens! – e em 2018 ocorrerá em São Francisco, nos Estados Unidos, entre os dias 20 e 22 de julho do ano que vem, contando com torneios masculino e feminino jogados juntos no mesmo estádio – o AT&T Park, do San Francisco Giants, de beisebol, a ser adaptado ao rugby.

O Brasil já está garantido no torneio feminino, enquanto a seleção masculina jogará em janeiro por sua classificação inédita. Esta será a terceira vez que a seleção feminina brasileira jogará a competição, tendo estado no torneio em 2009, em Dubai, e em 2013, em Moscou (a Copa do Mundo de Sevens que seria em 2017 foi passada para 2018 para ocorrer dois anos após os Jogos Olímpicos).

Os três dias de jogos do Mundial oferecerão uma competição bastante dinâmica, com as duas categorias sendo disputadas em mata-mata simples. O torneio feminino terá 16 seleções e jogos somente nos dias 20 e 21, com as oitavas de final e as quartas de final no dia 20 e as semifinais e a final no dia 21.

Já o masculino contará com 24 times, com 16 seleções começando na fase preliminar e 8 equipes já garantidas nas oitavas de final. O dia 20 será dos duelos preliminares e das oitavas de final, enquanto o dia 21 contará com as quartas de final somente. Já o dia 22 será de semifinais e finais.

Clique aqui para comprar os ingressos do Mundial de 2018.

Os confrontos ainda não foram conhecidos, porque as Eliminatórias seguem em andamento.

Dia 20

Masculino – Preliminar e Oitavas de Final

Feminino – Oitavas de final e Quartas de final

Dia 21

Masculino – Quartas de final

Feminino – Semifinais e Finais

Dia 22

Masculino – Semifinais e Finais

Equipes classificadas

Feminino (16 seleções)

América do Sul – Brasil

América do Norte – Estados Unidos, Canadá + campeão do ARN Sevens (25-26/11/2017)

Europa – Inglaterra, França, Irlanda, Espanha e Rússia

África – África do Sul

Ásia – Japão e China

Oceania – Nova Zelândia, Austrália, Fiji e Papua Nova Guiné

Masculino (24 seleções)

América do Sul – Argentina + 2 melhores do Circuito Sul-Americano (janeiro/2018)

América do Norte – Estados Unidos, Canadá + campeão do ARN Sevens (25-26/11/2017)

Europa – Inglaterra, França, Gales, Escócia, Irlanda e Rússia

África – África do Sul, Quênia, Uganda e Zimbábue

Ásia – Japão e Hong Kong

Oceania – Fiji, Nova Zelândia, Austrália, Samoa, Papua Nova Guiné + campeão do Pacific Mini Games (8-9/12/2017)