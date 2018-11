Poucas semanas após o anúncio da tabela de jogos do Americas Rugby Championship de 2019, uma mudança já ocorreu. A sede do jogo entre Estados Unidos e Brasil, no dia 23 de fevereiro, mudou e não será mais em Houston.

O jogo foi transferido para Round Rock, subúrbio de Austin, também no Texas, onde as duas seleções já haviam se enfrentado em 2017. O motivo é que o novo estádio do Houston SaberCats, da MLR, não deverá ficar pronto a tempo, já que suas obras atrasaram por conta das chuvas que caíram recentemente na cidade texana.

Tupis e Eagles vão novamente duelar no estádio de beisebol Dell Diamond, casa do Austin Elite, da MLR, com 11 mil lugares. O Austin Elite jogará no mesmo dia no estádio, contra o San Diego Legion, uma vez que a MLR não terá interrupção durante o Americas Rugby Championship. Rodada dupla.