O primeiro final de semana de 2018 será de Tupis na TV! A Seleção Brasileira Masculina de Sevens estará em Punta del Este, no Uruguai, para as disputas da primeira etapa do Circuito Sul-Americano de Sevens (não tão Sul-Americano, porque terá 6 equipes de fora do continente). O circuito conta com dois torneios e vale vaga na Copa do Mundo de Sevens e no Hong Kong Sevens deste ano!

O torneio de Punta terá exibição ao vivo da ESPN no sábado e no domingo. No sábado, as transmissões começarão no Watch ESPN às 17h20 e passarão para a tela da ESPN+ às 21h00. Assim, você verá Brasil x França (às 18h53) no Watch, enquanto Brasil x Uruguai (às 21h27) e Brasil x Estados Unidos (às 23h17) agitarão a ESPN+, com os jogos do primeiro dia acabando às 00h00.

No domingo, a fase de quartas de final e as disputas de 9º a 12º lugares serão transmitidas no Watch ESPN, ao passo que as disputas a partir das Semifinais (de 5º lugar e de 1º lugar) serão todas na ESPN+ também, com os jogos se encerrando à meia-noite igualmente.

E além do Punta Sevens, o domingo reservará no Watch ESPN um grande clássico inglês pela Aviva Premiership, com Wasps e Saracens colidindo na luta pela vice liderança da liga. Ponha tudo na agenda!

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Sábado, dia 06 de janeiro

17hh20 – Circuito Sul-Americano – Seven Punta – 1ª fase – Watch ESPN – AO VIVO

21h00 – Circuito Sul-Americano – Seven Punta – 1ª fase – ESPN+ – AO VIVO

Domingo, dia 07 de janeiro

13h00 – Aviva Premiership – Wasps x Saracens – Watch ESPN – AO VIVO

18h00 – Circuito Sul-Americano – Seven Punta – Quartas de final – Watch ESPN – AO VIVO

21h00 – Circuito Sul-Americano – Seven Punta – Semifinais e Finais – ESPN+ – AO VIVO