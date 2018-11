O Brasil já está convocado para o embate com os Maoris no próximo sábado, dia 10. São 26 atletas convocados pelo técnico Rodolfo Ambrosio, com os 23 que irão a campo sendo em breve anunciados.

A maior novidade é a entrada do segunda linha Matteo Dell’Acqua, que atua no rugby italiano, no Valorugby Reggio Emilia. Dell’Acqua já havia sido convocado anteriormente em 2016, mas não entrara em campo. Outro que voltou a ganhar espaço é Devon Muller, sul-africano de nascimento, que tenta um lugar na terceira linha da seleção. Douglas Rauth também retorno como opção para scrum-half, ao passo que Monstro está de volta vindo do rugby francês para a segunda linha.

O capitão Yan é o desfalque mais sentido, por lesão. Com isso, Felipe Sancery deverá capitanear os Tupis.

Avançados: Endy Willian Pinheiro (Curitiba), Murilo “Nelson” Rebolo (Band Saracens), Caique Segura (São José), Lucas Abud (Poli), Matheus “Blade” Rocha (Jacareí), Michel “Vanzinha” Olimpio (São José), Jardel Vettorato (Farrapos), Pedro Bengaló (Poli), Cleber “Gelado” Dias (Poli), Lucas “Bruxinho” Piero (Desterro), Luiz “Monstro” Vieira (Tyrosse, França), Matteo Dell’Acqua (Valorugby Emilia, Itália) André “Buda” Arruda (Desterro), Arthur Bergo (SPAC), Devon Muller (Band Saracens);

Linha: Douglas Rauth (Curitiba), Lucas “Tanque” Duque (São José), Josh Reeves (Band Saracens), Felipe Sancery (São José), Moisés Duque (São José), De Wet Van Niekerk (Poli), Robert Tenório (Pasteur), Stefano Giantorno (São José), Valentin Garcia (Poli), Lucas “Zé” Tranquez (Poli), Daniel Sancery (São José);