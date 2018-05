Na próxima sexta-feira, dia 25, a Bolívia começará sua festa, com a cidade de Cochabamba (a 2500 metros de altitude) recebendo a edição 2018 dos Jogos Sul-Americanos, a Olimpíada da América do Sul. O rugby sevens será realizado entre o domingo dia 27 e a terça-feira dia 29, com Tupis e Yaras representando o Brasil no masculino e no feminino.

As duas seleções brasileiras foram convocadas e estão já em viagem para a Bolívia. A seleção masculina, do técnico Jake Magnin, terá 5 atletas campeões do Sul-Americano de XV: os irmãos Duque, Stefano, Maranhão e Robert. Além deles, atletas experientes com o sevens foram chamados, com Drudi confirmado e Rambo retornando à seleção pela primeira vez desde o Rio 2016.

Já a seleção feminina, do treinador Reuben Samuel, irá a Cochabamba praticamente com o mesmo elenco que foi ao Canadá neste mês, mas com um reforço de peso – e experiência: Baby Futuro. Amanda, Raquel, Haline e Izzy são as demais atletas olímpicas em campo, com Bianca, que vem se destacando, confirmada também.

As duas competições serão no formato de pontos corridos, com todas as seleções se enfrentando. O torneio masculino valerá vaga ao Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2019, sendo que a Argentina já está garantida e as demais seleções se enfrentarão por 2 vagas disponíveis ainda no Pan (que será realizado em Lima, no Peru). No feminino, haverá uma vaga em disputa para o Pan.

TUPIS: Daniel Lima “Maranhão” (Poli), Douglas Rauth (Curitiba), Gustavo Barreiros “Rambo” (Curitiba), Lucas Drudi (Jacareí), Lucas Duque “Tanque” (São José), Mateus Estrela (Jacareí), Matheus Cruz (Jacareí), Moisés Duque (São José), Robert Tenorio (Pasteur), Stefano Giantorno (São José), Thiago Evaristo (Curitiba), Victor “Feijão” Silva (São José);

Tabela:

Dia 27/05 – Brasil x Uruguai

Dia 27/05 – Brasil x Argentina

Dia 28/05 – Brasil x Paraguai

Dia 28/05 – Brasil x Colômbia

Dia 29/05 – Brasil x Bolívia

Dia 29/05 – Brasil x Chile

YARAS: Amanda Araujo (Niterói), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas de Paraisópolis), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Haline Scatrut (Curitiba), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Leila Silva (Leoas de Paraisópolis), Luiza Campos (Leoas de Paraisópolis), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Leoas de Paraisópolis), Thalia da Silva (Delta);

Tabela:

Dia 27/05 – Brasil x Colômbia

Dia 27/05 – Brasil x Paraguai

Dia 28/05 – Brasil x Uruguai

Dia 28/05 – Brasil x Peru

Dia 29/05 – Brasil x Bolívia

Dia 29/05 – Brasil x Argentina