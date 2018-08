Entre um jogo e outro na Geórgia, a seleção brasileira realizou uma clínica com criança do RC Sokhumi, clube georgiano oriundo da região da Abecázia que está baseado agora em Tbilisi, capital georgiana. Uma bela ação social e de desenvolvimento que os Tupis puderam participar.

A Abecázia é uma região da Geórgia com um movimento separatista (dos abecázios, um povo etnicamente distinto do georgiano) que proclamou independência e, como causa do conflito entre abecázios e georgianos, milhares de pessoas deixaram suas casas e viraram refugiados internos, com georgianos da Abecázia migrando para outras parte do país, incluindo instituições inteiras, como clubes esportivos, que vivem em exílio.

Atualmente, desde a guerra de 2008 na qual os abecázios tiveram o apoio de tropas russas, o governo georgiano não tem mais controle sobre a Abecázia que, na prática, é um país independente, mas sem reconhecimento internacional para além da Rússia e alguns poucos aliados. Em 2008, mais de 20 mil georgianos deixaram a Abecázia.

RC Sokhumi boys were very excited to meet their new friends #InternationalPlayers of @BrasilRugby

An unforgettable experience & excitement they will remember for all their life #RugbyUnites #GeorgianRugby #BrasilRugby #RugbyFamily 🇧🇷 🇬🇪 🏉🔫 pic.twitter.com/DkWAu1NH6F

— Georgian Rugby Union (@GeorgianRugby) August 1, 2018