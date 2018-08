Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira encarou a seleção de desenvolvimento do Uruguai me jogo treino no CT de São José dos Campos, seguindo sua preparação para o grande jogo do ano contra os Maori All Blacks em novembro. Enquanto isso, o Uruguai XV se prepara para encarar em outubro o Americas Pacific Challenge.

O jogo em solo paulista foi aberto e bem disputado entre os dois lados, com o jogo ficando mais de 20 minutos no 0 x 0. Aos 22′, os uruguaios abriram frente com Juan Diego Ormaechea marcando o primeiro try após scrum e, logo na sequência, conquistaram o 12 x 00 pelas mãos de Tomás Inciarte. Mas o Brasil respondeu aos 33′ com try de Daniel Sancery, deixando o jogo frenético. A resposta uruguaia foi imediata com e Juan Diego Ormaechea marcando novo try para levar o duelo ao intervalo em 19 x 19.

O Brasil começou o segundo tempo com tudo com dois tries em sequência, de Maranhão e de Daniel Sancery outra vez. 19 x 19! O empate, no entanto, durou pouco, com Ignacio Dotti marcando o 26 x 19 a favor dos Charruas. Com o jogo lá e cá, o Brasil logo respondeu com Felipe Sancery marcando, mas sem a conversão: 26 x 24.

O Uruguai XV deu o troco abrindo frente com um penal try no scrum, mas o Brasil seguiu sua toada e arrancou novo try, agora após turnover finalizado por De Wet, punindo o erro dos visitantes e deixando a partida emocionante com ação no final em 34 x 29 para os uruguaios.

Os tries não pararam, com Leandro Leivas cruzando o in-goal para os uruguaios e Pedro Bengaló cravou o último try brasileiro. Fim de papo, Brasil XV 36 x 40 Uruguai XV.

Elenco brasileiro:

André “Buda” Arruda (Desterro), Ariel Rodrigues (Jacareí), Arthur Bergo (SPAC), Caique Silva (São José), Carlos Eduardo Proença (Jacareí), Cleber “Gelado” Dias (Poli), Daniel Sancery (São José), Daniel “Maranhão” Lima (Poli), David “Páscoa” Muller (BH), Devon Muller (Band Saracens), Douglas Rauth (Curitiba), Felipe Cunha (SPAC), Felipe Sancery (São José), Gabriel Paganini (Band Saracens), Guilherme Dias (Band Saracens), De Wet (Poli), João Pedro “Sininho” (Poli), Furst (Jacareí), Joshua Reeves (Band Saracens), Kauã Oliveira (Jacareí), Leonardo Da Silva (Curitiba), Lucas “Bruxinho” Piero (Desterri), Lucas “Zé”Tranquez (Poli), Matheus Augusto (Jacareí), Matheus Cruz (Jacareí), Michael “Ilha” Oliveira (Curitiba), Michel Olimpio (São José), Moisés Duque (São José), Naasson Porto (São José), Pedro Bengalò (Poli), Rafael “Grilo” Morales (São José), 32. Robert Tenório (Pasteur), Stefano Giantorno (São José), Thiago Evaristo (Curitiba), Willian Broderick (Band Saracens), Murilo Rebolo (Band Saracens), Yan Rosetti (CUBA, Argentina).