Sábado de pontapé inicial para o remodelado Campeonato Sul-Americano, agora chamado de Sul-Americano 6 Nações. É a volta dos Tupis a campo, com jogos nos próximos 3 sábados, contra Chile, Argentina XV e Colômbia.

O SporTV 3 já confirmou transmissão para o primeiro jogo dos Tupis, contra o Chile, nesse dia 5.

Formato de disputas

O formato do Sul-Americano foi totalmente modificado para 2018. O torneio foi expandido de 4 para 6 seleções, com o retorno da Argentina XV (a seleção de desenvolvimento da Argentina) e a promoção da Colômbia para a elite continental. Além disso, o Uruguai não disputará mais a competição com sua seleção principal, colocando em campo o Uruguai XV (sua seleção também de desenvolvimento).

O Sul-Americano 2018 terá:

6 seleções, divididas em 2 grupos

As seleções jogam apenas contra as seleções do outro grupo, em um total de 3 partidas;

Não haverá uma Final. O campeão será o time com mais pontos. Isto é, duas equipes poderão terminar o torneio invictas e sem se enfrentarem, mas apenas uma será campeã;

Critérios de desempate: 1. Confronto direto 2. Saldo de pontos 3. Saldo de tries

Os jogos envolvendo Argentina XV e Uruguai XV não valerão pontos para o Ranking Mundial, pois argentinos e uruguaios jogarão com suas seleções de desenvolvimento. Os demais países irão com suas seleções principais (oficialmente);

Não está previsto rebaixamento;

Expectativas

Para o Brasil, o jogo contra o Chile é crucial, uma vez que as duas seleções irão completas ao torneio e o jogo valerá pontos preciosos no Ranking Mundial. Tanto para Tupis como para Cóndores a vitória é obrigatória se quiserem fazer campanhas históricas.

O Chile tem uma grande vantagem: não enfrenta a Argentina XV. Por isso, uma vitória para os chilenos em São Paulo seria crucial para que triunfos sobre Paraguai e Uruguai XV possam dar um inédito título ao rugby do país.

Já para o Brasil a vitória sobre o Chile é essencial para garantir embalo para a visita à Argentina na semana seguinte. As chances de se vencer os argentinos são sempre baixas, mas com a Argentina XV indo a campo com um time jovem um fio de esperança se renova.

Argentina XV e Uruguai XV ainda são os favoritos ao título e vão duelar na última rodada em partida que tem grandes chances de ser uma final real. Com os uruguaios também com um time de desenvolvimento, o favoritismo segue sendo dos argentinos.

Paraguai e Colômbia, por sua vez, vão ao torneio focados em mostrarem evolução. Para os paraguaios, a última edição não foi positiva, mas melhoras no rugby do país foram exibidas no Sul-Americano M20 renovando as esperanças doa Yakarés mais competitivos, enquanto os colombianos debutam na elite sul-americana, buscando, acima de tudo, aprendizados.

1ª rodada

*Horários de Brasília

16h00 – Colômbia x Uruguai XV, em Medellín

Árbitro: Henrique Platais (Brasil)

16h30 – Paraguai x Argentina XV, em Assunção

Árbitro: Frank Méndez (Chile)

19h00 – Brasil x Chile, em São Paulo

Árbitro: Joaquín Montes (Uruguai)

Tabela

Data Horário (Brasília) Cidade Estádio Mandante Placar vs Placar Visitante Árbitro 05/05/2018 16:00 Medellín, Colômbia Estadio Cincuentenario COLÔMBIA X URUGUAI XV Henrique Platais (Brasil) 05/05/2018 16:30 Assunção, Paraguai Estadio Héroes de Curupayty PARAGUAI X ARGENTINA XV Frank Méndez (Chile) 05/05/2018 19:00 São Paulo, Brasil Estádio do Canindé BRASIL X CHILE Joaquín Montes (Uruguai) 12/05/2018 12:00 Benavidez (Buenos Aires), Argentina Club Newman ARGENTINA XV X BRASIL Joaquín Montes (Uruguai) 12/05/2018 15:00 Montevidéu, Uruguai Estadio Charrua URUGUAI XV X CHILE Pablo De Luca (Argentina) 12/05/2018 16:30 Assunção, Paraguai Estadio Héroes de Curupayty PARAGUAI X COLÔMBIA Jauri Rivero (Argentina) 19/05/2018 19:00 Santiago, Chile Club Old Boys CHILE X PARAGUAI Francisco González (Uruguai) 19/05/2018 15:00 ou 19:00 (a confirmar) São Paulo, Brasil Estádio do Canindé (a confirmar) BRASIL X COLÔMBIA Damian Schneider (Argentina) 20/05/2018 15:00 Benavidez (Buenos Aires), Argentina Club Newman ARGENTINA XV X URUGUAI XV Henrique Platais (Brasil)

Histórico

Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 1951 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Brasil 1958 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Chile Uruguai Peru 1961 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil 1964 São Paulo (Brasil) Argentina Brasil Uruguai Chile 1967 Buenos Aires (Argentina) Argentina Chile Uruguai 1969 Santiago (Chile) Argentina Chile Uruguai 1971 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1973 São Paulo (Brasil) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1975 Assunção (Paraguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1977 Tucumán (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1979 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1981* Montevidéu (Uruguai) Uruguai Chile Paraguai Brasil 1983 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1985 Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1987 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1989 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1991 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1993 Todos os países Argentina Uruguai Paraguai Chile Brasil 1995 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1997 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1998 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2000 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile 2001 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2002 Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2003 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2004 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Venezuela 2005 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile 2006 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2007 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2008 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2009 Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2010 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2011 Puerto Iguazu (Argentina) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 2012 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2013 Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2014 Todos os países Uruguai Paraguai Brasil Chile 2015 Todos os países Chile Uruguai Paraguai Brasil 2016 Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai 2017 Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai 2018 Todos os países - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5ºs lugares Argentina 34 0 0 0 0 Uruguai 4 27 8 0 0 Chile 1 11 25 2 0 Paraguai 0 2 3 13 8 Brasil 0 1 3 14 3 Venezuela 0 0 0 1 0 Peru 0 0 0 1 0 Copa Sul-Americana** 2014 Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2015 Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Paraguai 2016 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2017 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Ranking Títulos Vices 3ºs lugares Argentina 3 0 0 Uruguai 0 3 0 Chile 0 0 2 Paraguai 0 0 1 Sul-Americano "B" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 2000 São Paulo (Brasil) Brasil Venezuela Peru 2001 Todos os países Brasil Venezuela Peru Colômbia 2002 Lima (Peru) Brasil Peru Venezuela Colômbia 2003 Bogotá (Colômbia) Venezuela Brasil Colômbia Peru 2004 São Paulo (Brasil) Paraguai Brasil Peru Colômbia 2005 Assunção (Paraguai) Paraguai Brasil Peru Colômbia Venezuela 2006 Caracas (Venezuela) Brasil Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2007 Lima (Peru) Brasil Peru Colômbia Venezuela 2008 Luque (Paraguai) Brasil Paraguai Venezuela Colômbia Peru 2009 San José (Costa Rica) Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2010 Medellín (Colômbia) Peru Venezuela Colômbia Costa Rica 2011 Lima (Peru) Venezuela Peru Colômbia Costa Rica 2012 Valencia (Venezuela) Paraguai Colômbia Venezuela Peru 2013 Luque (Paraguai) Paraguai Colômbia Peru Venezuela 2014 Apartadó (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru Equador 2015 Lima (Peru) Colômbia Peru Venezuela Equador 2016 Lima (Peru) Colômbia Venezuela Peru Equador 2017 Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru - Sul-Americano "C" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 2012 Cidade da Guatemala (Guatemala) Costa Rica Guatemala Equador El Salvador 2013 San José (Costa Rica) Equador Costa Rica Guatemala El Salvador 2014 Balboa (Panamá) El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá 2015 San Salvador (El Salvador) Guatemala Costa Rica El Salvador Panamá 2016 Cidade da Guatemala (Guatemala) Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador 2017 San José (Costa Rica) Costa Rica Guatemala Nicarágua Panamá 2018 - - - - -

* Argentina não participou em 1981;



**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.