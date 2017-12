Em janeiro, a Seleção Brasileira Masculina de Sevens irá encarar os tradicionais torneios de Punta del Este e Viña del Mar, que valerão como o Circuito Sul-Americano de Sevens. Já em ritmo de Tupis no sevens, elegemos as 10 mais importantes vitórias da história da seleção. Lembra desses momentos? Concorda? Assista e comente!

A série #ViciadosEmRugby é uma produção do Portal do Rugby com a produtora Elemento Audiovisual e conta com vídeos quinzenais sobre história e curiosidades do rugby. Esta série irá te surpreender.

Acesse o nosso canal do YouTube para conferir outros vídeos da série.

