Quem não puder acompanhar os Tupis ao vivo na ESPN nesse sábado, terá outras opções. A ESPN passará reprise do jogo no domingo, ao passo que o jogo também estará ao vivo nas ondas do rádio, com a Web Rádio Gol e Rock também fazendo o jogo para os fãs do rugby.

Também foi confirmada exibição de Irlanda x África do Sul em VT na ESPN+, para quem não tem o novo canal ESPN Extra, que passará o jogo ao vivo.

Programação atualizada!

Sábado, dia 11 de sábado

12h00 – Amistoso – Brasil x Alemanha – ESPN – AO VIVO

12h00 – Amistoso – Brasil x Alemanha – Web Rádio Gol e Rock – AO VIVO

12h00 – Amistoso – Itália x Fiji – Watch ESPN – AO VIVO

12h30 – Amistoso – Escócia x Samoa – Watch ESPN – AO VIVO

13h00 – Amistoso – Inglaterra x Argentina – Watch ESPN – AO VIVO

15h15 – Amistoso – Gales x Austrália – Watch ESPN – AO VIVO

15h30 – Amistoso – Irlanda x África do Sul – ESPN Extra – AO VIVO

17h40 – Amistoso – França x Nova Zelândia – TV5 Monde – AO VIVO

17h40 – Amistoso – França x Nova Zelândia – Watch ESPN – AO VIVO

20h00 – Amistoso – Irlanda x África do Sul – ESPN – VT

Domingo, dia 12 de novembro

01h30 – Amistoso – Irlanda x África do Sul – ESPN Extra – VT

17h00 – Amistoso – Brasil x Alemanha – ESPN+ – VT

*Horários de Brasíla