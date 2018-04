ARTIGO COM VÍDEOS – A Seleção Brasileira Feminina começou sua jornada em busca da volta à Série Mundial de Sevens conquistando 2 vitórias em seus 3 jogos na fase de grupos do Hong Kong Sevens, disputados no So Kon Po Rec Ground (campo próximo ao estádio principal) nesta quinta-feira. Triunfos sobre Hong Kong e Cazaquistão, mas derrota para a China. Na noite de quinta para sexta, a oponente do Brasil nas quartas de final será a Bélgica.

As Yaras começaram a campanha com uma contundente vitória sobre Hong Kong, sem maiores sustos: 38 x 00. O técnico Reuben Samuel optou por poupar algumas veteranos e o resultado foi um Brasil forte do mesmo jeito, levando grande vantagem física sobre as anfitriãs. Bianca e Mari Nicolau guardaram os tries da primeira etapa, ao passo que no segundo tempo Baby fez um belo try, Bianca marcou seu segundo e Rafa disparou para os 2 tries derradeiros.

O segundo compromisso foi muito mais complicado, com o Brasil sendo dominado no primeiro tempo pelo Cazaquistão, que mostrou entrosamento, plano de jogo definido e muita potência física. As cazaques marcaram os 2 primeiros tries e aproveitaram o cartão amarelo de Amanda para abrirem 10 x 00. Porém, a reação das Yaras começou ainda antes do intervalo, com try de Bianca. E na segunda etapa a qualidade técnica das Yaras fez diferença, com o time sabendo ganhar os contra rucks e aproveitar os turnovers. Amanda fez 2 tries decisivos para o Brasil e Rafa selou a vitória no fim, 22 x 10.

A terceira partida foi ruim das Yaras. O Brasil não encaixou seu jogo, pecou na falta de variações na primeira etapa e viu a China abrir larga vantagem antes do intervalo, com um 19 x 05. Raquel fez o try brasileiro com classe, conduzindo com os pés e cravando no in-goal. Mas, a segunda etapa começou com erro brasileiro de recepção e try chinês, levando a uma pane nas Yaras, que sofreram outro try na sequência. A reação não aconteceu e o jovem time da China (de média de idade de 21 anos apenas) sobre o Brasil, 31 x 05.

- Continua depois da publicidade -

Destaque entre as demais seleções para o Quênia, que conseguiu uma monumental vitória sobre a África do Sul, e para a Bélgica, que conseguiu uma sofrida vitória sobre Gales, que era favorito. A Argentina conseguiu vencer a Polônia e melhorou com relação ao último ano avançando às quartas, ao passo que o Cazaquistão derrapou contra Hong Kong e acabou eliminado prematuramente.

O Hong Kong Sevens poder ser assistido na íntegra AO VIVO pelo Facebook do circuito mundial e pelo site do World Rugby.

Hong Kong Sevens – Etapa Única da 2ª divisão Feminina

Quarta-feira, dia 04 de abril / Quinta-feira, dia 05 de abril (horários de Brasília)

23h30 – Papua Nova Guiné 05 x 17 Quênia

23h52 – África do Sul 31 x 00 México

00h14 – China 14 x 07 Cazaquistão

00h36 – Brasil 38 x 00 Hong Kong

Offload and down the outside, @brasilrugby women’s side are in fine form at the women’s series qualifier in Hong Kong Follow the qualifier LIVE: https://t.co/ld2H6uFgF4 https://t.co/X7zG9xHKxl pic.twitter.com/xXFCRxg7cd — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 5 de abril de 2018



00h58 – Bélgica 12 x 00 Argentina

01h20 – Gales 19 x 17 Polônia

02h04 – Quênia 40 x 00 México

02h26 – África do Sul 26 x 17 Papua Nova Guiné

Papua New Guinea with all the offloads and flare at the women’s world series qualifier in Hong Kong. Follow the qualifier LIVE: https://t.co/ld2H6uFgF4 https://t.co/X7zG9xHKxl pic.twitter.com/43cXl3azCz — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 5 de abril de 2018

02h48 – China 19 x 07 Hong Kong

03h10 – Brasil 22 x 10 Cazaquistão

03h32 – Bélgica 19 x 00 Polônia

03h54 – Gales 47 x 05 Argentina

04h38 – Papua Nova Guiné 27 x 05 México

05h00 – África do Sul 12 x 24 Quênia

05h22 – Cazaquistão 12 x 17 Hong Kong

05h44 – Brasil 05 x 31 China

06h06 – Argentina 21 x 05 Polônia

06h28 – Gales 05 x 12 Bélgica

Classificação

Grupo A: 1 Quênia, 2 África do Sul, 3 Papua Nova Guiné, 4 México

Grupo B: 1 China, 2 Brasil, 3 Hong Kong, 4 Cazaquistão

Grupo C: 1 Bélgica, 2 Gales, 3 Argentina, 4 Polônia

Quinta-feira, dia 05 de abril / Sexta-feira, dia 06 de abril (horários de Brasília)

23h30 – Quartas de Final – China x Papua Nova Guiné

23h52 – Quartas de Final – Bélgica x Brasil

00h14 – Quartas de Final – Gales x África do Sul

00h36 – Quartas de Final – Quênia x Argentina

03h12 – Semifinal

03h34 – Semifinal

06h12 – FINAL – Feminino