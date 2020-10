Tempo de leitura: 4 minutos

Na noite de sábado para domingo, o Eden Park, em Auckland, receberá o superclássico da Oceania entre Nova Zelândia (All Blacks) e Austrália (Wallabies), com transmissão ao vivo do Watch ESPN. Será a segunda partida da Bledisloe Cup, série de 4 partidas entre os dois rivais. No primeiro embate, na semana passada, deu empate (coisa rara) em 16 x 16 em Wellington, mantendo o tabu da Austrália, que não vence a Nova Zelândia em solo neozelandês desde 2002. Para piorar, os Wallabies não batem os All Blacks no Eden Park desde 1986! São 19 vitórias seguidas dos All Blacks sobre os Wallabies em Auckland já.

Quem vencerá na noite de sábado para domingo, 🇳🇿All Blacks ou Wallabies🇦🇺? Jogo ao vivo 00h00 no #WatchESPN #RugbyNaESPN @ESPNBrasil — Portal do Rugby (@portaldorugby) October 15, 2020

O técnico neozelandês Ian Foster fez mudanças no elenco dos All Blacks, pressionado. Beauden Barrett retornou, porém com a camisa 15 – e não com a 10. Mo’unga segue como o abertura da Nova Zelândia, que tem mais duas novidades na linha: a volta do segundo centro Lienert-Brown (deixando Rieko Ioane no banco) e a escalação pela primeira vez como titular do ponta sensação Caleb Clarke. Já entre os avançados, os All Blacks têm duas mudanças: a entrada do segunda linha Vaa’i e do pilar Tu’ungafasi. Scott Barrett retorna ao elenco, após longa ausência por lesão, sendo opção na reserva para a segunda linha.

- Continua depois da publicidade -

Já Dave Rennie, treinador da Austrália, manteve intacta sua linha titular, mas apresenta duas novidades entre os forwards: Hanigan começa como oitavo titular, ocupando lugar de Pete Samu, ao passo que Paenga-Amosa será o hooker titular no lugar de Folau Fainga’a. Samu e Fainga’a saíram do time por opção de Rennie.

Ao longo da semana, o ex jogador australiano David Campese pôs fogo na rivalidade afirmando que os All Blacks perderam sua aura de invictos. A expectativa, com isso, cresce sobre como será a resposta dos neozelandeses agora, em momento de revés e logo no início do trabalho de Foster no comando da equipe. Por outro lado, a expectativa do lado da Austrália é se confirmar – ou não – o bom momento sob novo comando e em processo de renovação.

Dia 18/10 – 00h00 – Nova Zelândia x Austrália, em Wellington – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Angus Gardner (Austrália)

Histórico: 167 jogos, 115 vitórias da Nova Zelândia, 44 vitórias da Austrália e 8 empates. Último jogo: Nova Zelândia 36 x 00 Austrália, em 2019 (Bledisloe Cup);

Nova Zelândia: 15 Beauden Barrett, 14 Jordie Barrett, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Jack Goodhue, 11 Caleb Clarke, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (c), 6 Shannon Frizell, 5 Tupou Vaa’i, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Ofa Tu’ungafasi, 2 Dane Coles, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Codie Taylor, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Scott Barrett, 20 Hoskins Sotutu, 21 TJ Perenara, 22 Rieko Ioane, 23 Damian McKenzie;

Austrália: 15 Tom Banks, 14 Filipo Daugunu, 13 Hunter Paisami, 12 Matt To’omua, 11 Marika Koroibete, 10 James O’Connor, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Matt Philip, 4 Lukhan Salakaia-Loto, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Scott Sio, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rob Simmons, 20 Liam Wright, 21 Jake Gordon, 22 Jordan Petaia, 23 Reece Hodge;