ARTIGO COM VÍDEO – Mônaco recebe entre sexta, sábado e domingo o Pré Olímpico, que definirá os últimos classificados aos Jogos Olímpicos. Em jogo, 1 vaga no torneio masculino de Tóquio e 2 vagas no torneio feminino.

Masculino

Grupo A: 🇼🇸 Samoa, 🇮🇪 Irlanda, 🇹🇴 Tonga, 🇿🇼 Zimbábue e 🇲🇽 México

Grupo B: 🇫🇷 França, 🇭🇰 Hong Kong, 🇨🇱 Chile, 🇺🇬 Uganda (WO*) e 🇯🇲 Jamaica *Uganda foi excluída após casos de COVID-19 em seu elenco

Feminino

Grupo A: 🇷🇺Rússia, 🇦🇷Argentina, 🇲🇽México e 🇼🇸Samoa

Grupo B: 🇵🇬 Papua Nova Guiné, 🇰🇿 Cazaquistão, 🇯🇲 Jamaica e 🇹🇳 Tunísia

Grupo C: 🇫🇷 França, 🇭🇰 Hong Kong, 🇨🇴 Colômbia e 🇲🇬 Madagascar

Dia Hora (BRT) Torneio vs Fase/Grupo 18/06/21 13:00 Masculino Zimbábue x México Grupo A 18/06/21 13:22 Masculino Uganda 00 (W.0) x 24 Jamaica Grupo B 19/06/21 04:28 Masculino Samoa x México Grupo A 19/06/21 04:50 Masculino Irlanda x Zimbábue Grupo A 19/06/21 05:12 Masculino França x Jamaica Grupo B 19/06/21 05:34 Masculino Hong Kong 24 x 00 (W.0) Uganda Grupo B 19/06/21 05:58 Feminino Argentina x México Grupo A 19/06/21 06:20 Feminino Rússia x Samoa Grupo A 19/06/21 06:42 Feminino Cazaquistão x Jamaica Grupo B 19/06/21 07:12 Masculino Irlanda x México Grupo A 19/06/21 07:34 Masculino Samoa x Tonga Grupo A 19/06/21 07:56 Masculino Hong Kong x Jamaica Grupo B 19/06/21 08:18 Masculino França x Chile Grupo B 19/06/21 09:08 Feminino Papua Nova Guiné x Tunísia Grupo B 19/06/21 09:30 Feminino Hong Kong x Colômbia Grupo C 19/06/21 09:52 Feminino França x Madagascar Grupo C 19/06/21 10:24 Masculino Irlanda x Tonga Grupo A 19/06/21 10:46 Masculino Hong Kong x Chile Grupo B 19/06/21 11:16 Feminino Argentina x Samoa Grupo A 19/06/21 11:38 Feminino Rússia x México Grupo A 19/06/21 12:00 Feminino Cazaquistão x Tunísia Grupo B 19/06/21 12:39 Masculino Samoa x Zimbábue Grupo A 19/06/21 13:01 Masculino Tonga x México Grupo A 19/06/21 13:23 Masculino França 24 x 00 (W.0) Uganda Grupo B 19/06/21 13:45 Masculino Chile x Jamaica Grupo B 19/06/21 14:09 Feminino Papua Nova Guiné x Jamaica Grupo B 19/06/21 14:31 Feminino Hong Kong x Madagascar Grupo C 19/06/21 14:53 Feminino França x Colômbia Grupo C 20/06/21 05:41 Feminino México x Samoa Grupo A 20/06/21 06:03 Feminino Rússia x Argentina Grupo A 20/06/21 06:25 Feminino Jamaica x Tunísia Grupo B 20/06/21 06:47 Feminino Papua Nova Guiné x Cazaquistão Grupo B 20/06/21 07:09 Feminino Colômbia x Madagascar Grupo C 20/06/21 07:31 Feminino França x Hong Kong Grupo C 20/06/21 07:55 Masculino Tonga x Zimbábue Grupo A 20/06/21 08:17 Masculino Samoa x Irlanda Grupo A 20/06/21 08:39 Masculino Chile 24 x 00 (W.0) Uganda Grupo B 20/06/21 09:01 Masculino França x Hong Kong Grupo B 20/06/21 09:55 Feminino x Semifinal 1 20/06/21 10:17 Feminino x Semifinal 1 20/06/21 10:39 Feminino x Semifinal 2 20/06/21 11:01 Feminino x Semifinal 2 20/06/21 11:23 Masculino x Semifinal 20/06/21 11:45 Masculino x Semifinal 20/06/21 13:07 Feminino x Final 1 20/06/21 13:37 Feminino x Final 2 20/06/21 14:07 Masculino x Final