Tempo de leitura: 2 minutos

O World Rugby confirmou oficialmente nesta segunda-feira a lista de jogos internacionais do meio de ano, incluindo as partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

Está confirmado aquilo que o Portal do Rugby já havia antecipado: o Brasil enfrentará o Paraguai em fase preliminar das Eliminatórias na América do Sul. O jogo será em local ainda a ser definido (com mando do Brasil) no dia 26 de junho. A outra partida preliminar oporá Chile e Colômbia.

O vencedor de Brasil e Paraguai avançará para a fase final da América do Sul, encarando Chile ou Colômbia e também o Uruguai. Os jogos da segunda fase serão todos em Montevidéu, no Uruguai, com o Brasil (caso avance) enfrentando chilenos ou colombianos no dia 11 de julho e os uruguaios no dia 17.

- Continua depois da publicidade -

Os dois primeiros colocados da segunda fase encararão Estados Unidos e Canadá a partir de novembro.

O melhor da América do Sul encarará o vencedor de Canadá contra Estados Unidos e o vencedor irá para a Copa do Mundo e o perdedor para a Repescagem das Américas. O segundo melhor da América do Sul encarará o perdedor de Canadá versus Estados Unidos com o vencedor se classificando para a Repescagem das Américas, que valerá a segunda vaga na Copa do Mundo. O perdedor da Repescagem das Américas irá para a Repescagem Mundial.

Calendário sul-americano das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023

1ª fase:

Dia 26/06 – 🇧🇷Brasil x Paraguai🇵🇾, local a definir🇧🇷 (mando do Brasil)

Dia 03/07 – 🇨🇱Chile x Colômbia🇨🇴, local a definir🇨🇱 (mando do Chile)

2ª fase

Dia 11/07 – Brasil/Paraguai🇧🇷🇵🇾 x Chile/Colômbia🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

Dia 17/07 – 🇺🇾Uruguai x Brasil/Paraguai🇧🇷🇵🇾, em Montevidéu🇺🇾

Dia 24/07 – 🇺🇾Uruguai x Chile/Colômbia🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾