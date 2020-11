Tempo de leitura: 1 minuto

Nesse fim de semana, a África do Sul “virou a chave” e deu início para sua Currie Cup, o tradicional Campeonato Sul-Africano. Participam da competição os mesmos times do Super Rugby Unlocked (com apenas os Stormers mudando de marca, jogando agora como Western Province).

Os times carregam os pontos da competição que se encerrou no fim de semana passado com o título dos Bulls. Na prática, a Currie Cup será o returno, com todos os times se enfrentando uma vez, sendo que os 4 primeiros colocados avançarão às semifinais, que ocorrerão em janeiro. Os jogos que tinham sido adiado do Super Rugby Unlocked foram declarados empatados.

Na primeira partida da rodada, o Western Province caiu em casa contra os Bulls, com Arendse cruzando duas vezes o in-goal e Van Vuren marcando o try decisivo dos 22 x 20 naquele que é o maior clássico sul-africano.

- Continua depois da publicidade -

Os Sharks voltaram bem à ação com um 45 x 10 para cima do Mpumalanga Pumas, com Nkosi e Ward sendo destaques om 2 tries cada.

Já os Lions suaram para superarem os Griquas por 20 x 17 de virada, com try de Skosan e um penal try no fim garantindo o triunfo fora de casa.

Os Cheetahs folgaram na jornada.

Carling Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Western Province 20 x 22 Bulls, na Cidade do Cabo

Griquas 17 x 20 Lions

Sharks 45 x 10 Pumas

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 7 27 Sharks Durban 7 24 Western Provicne (Stormers) Cid. do Cabo 7 20 Cheetahs Bloemfontein 6 17 Lions Joanesburgo 7 16 Pumas Nelspruit 7 7 Griquas Kimberley 7 4

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;