Conforme campanha de engajamento divulgada no Instagram da FGR*, a Muralha Gaúcha está de volta. Aqueles que entraram no rugby após os anos de 2013/2014 talvez não conheçam, mas esse foi o apelido da Seleção Gaúcha de XV Juvenil masculina da época, liderada pelo Gabriel Cenamo “Gabó”. Já adultos, muitos dos juvenis que fizeram parte da Muralha seguiram suas carreiras profissionais no rugby como treinadores e preparadores físicos, e, hoje, os mesmos compõem a nova Comissão Técnica do Masculino Juvenil. São eles: