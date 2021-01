Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, a Escócia viveu as emoções de seu dérbi nacional, Glasgow versus Edinburgh, em jogo que havia sido adiado em dezembro pelo PRO14. A remarcação do jogo para este sábado foi possível por conta do adiamento da rodada da Heineken Champions Cup.

O jogo foi o segundo entre os dois times na temporada e rendeu a volta por cima do Glasgow, que faz campanha fraca na competição. Jogando em casa, os Warriors venceram por duros 23 x 22.

Farndale marcou o único try no primeiro tempo para o Edinburgh, que foi à pausa vencendo por 10 x 09. No segundo tempo, os Warriors conquistaram a virada com um início avassalador, de tries de Fagerson e Turner, mas os visitantes logo responderam com try aos 53′ de Dean, deixando Edinburgh apenas 6 pontos atrás no marcador. A virada parecia iminente quando, aos 78′, o fijiano Sau marcou o try que poderia ter rendido a vitória a Edinburgh, mas a conversão foi perdida por Van Der Walt, para a festa de Glasgow.

- Continua depois da publicidade -

Como Edinburgh venceu Glasgow em dezembro, a 1872 Cup (a taça jogada anualmente entre os dois times) será decidida numa terceira partida, com data ainda não definida.

O PRO14 terá 3 partidas atrasadas sendo disputadas no próximo fim de semana (Zebre x Edinburgh, Munster x Leinster e Connacht x Ospreys), também aproveitando o cancelamento de outra rodada da Heineken Champions Cup.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Glasgow 23 x 22 Edinburgh

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Ulster Irlanda Belfast 11 46 Leinster Irlanda Dublin 9 41 Ospreys Gales Swansea 10 22 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 10 15 Dragons Gales Newport 9 14 Zebre Itália Parma 10 13 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 9 37 Connacht Irlanda Galway 9 26 Scarlets Gales Llanelli 10 24 Cardiff Blues Gales Cardiff 11 22 Edinburgh Escócia Edimburgo 9 15 Benetton Treviso Itália Treviso 9 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);