Quem são os novos pilares argentinos dos Cobras?

Os Cobras integraram em caráter emergencial dois atletas argentinos para jogarem na primeira linha, após o surto de COVID-19, que afetou especialmente os pilares brasileiros (foram 6 primeiras linhas que não puderam viajar ao Chile por conta de contaminação).

Foram integrados ao elenco Alejandro Luna, pilar do CURNE (da província de Chaco), que jogou pelos Pumita (a seleção argentina M20), no Mundial M20 de 2017; e Juan Román González, do Jockey Club de Venado Tuerto (província de Santa Fe), que defendeu os Pumitas no Sul-Americano M20 de 2019.