Tempo de leitura: 4 minutos

O Ano Novo está chegando e vale a pena olharmos para a lista de eventos que estão chegando.

Six Nations em fevereiro e março e The Rugby Championship no segundo semestre são jogados todos os anos, portanto não são novidades de 2021. SLAR, PRO16, Super Rugby Trans Tasman são novidades para ficarmos de olho, mas são competições criadas para serem anuais.

Vamos aos Top 5 eventos que são especiais de 2021 e agitarão o ano.

- Continua depois da publicidade -

5 – Um montão de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023



Em 2021 começarão as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. A Seleção Brasileira Masculina de Rugby XV estará em campo em junho pela primeira fase, que será contra Chile, Colômbia e Paraguai.

Se os Tupis avançarem, terão o Uruguai pela frente em julho e, se avançarem novamente, os norte-americanos em novembro. É ano de decisão para o XV do Brasil!

Além das Américas, Europa, Ásia e Oceania também começarão suas Eliminatórias.

Agenda:

Junho (datas a definir): Brasil, Chile, Colômbia e Paraguai (1ª fase);

(datas a definir): Brasil, Chile, Colômbia e Paraguai (1ª fase); Julho (datas a definir): Uruguai e os 2 melhores da 1ª fase;

(datas a definir): Uruguai e os 2 melhores da 1ª fase; Novembro (datas a definir): mata-mata entre 2 sul-americanos e 2 norte-americanos;

4 – British and Irish Lions em julho e agosto

De quatro em quatro anos, os melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda somam forças para vestirem a camisa dos British and Irish Lions. Em julho e agosto, os Lions visitarão os Springboks (a África do Sul), campeões mundiais. O evento promete e tem sabor de reedição da final da Copa do Mundo de 2019 (que foi entre Inglaterra e África do Sul).

Agenda:

24 de julho : Springboks vs Lions, em Johannesburgo (jogo 1);

: Springboks vs Lions, em Johannesburgo (jogo 1); 31 de julho : Springboks vs Lions, na Cidade do Cabo (jogo 2);

: Springboks vs Lions, na Cidade do Cabo (jogo 2); 07 de agosto: Springboks vs Lions, em Johannesburgo (jogo 3);

3 – Copa do Mundo Feminina em setembro



A Nova Zelândia receberá entre setembro e outubro as 12 melhores seleções do mundo do rugby XV feminino. A Copa do Mundo só ocorre de 4 em 4 anos, sempre 2 anos após o Mundial masculino. O nome correto agora é Rugby World Cup 2021 apenas, sem designação de gênero. O Brasil não estará em campo, mas vale ver as melhores do mundo em campo, logicamente.

Agenda:

Abertura: 18 de setembro

FINAL: 16 de outubro

2 – Copa do Mundo de Rugby League em outubro e novembro



Já entre outubro e novembro, a Inglaterra será o palco para a Copa do Mundo de Rugby League, o rugby de 13 atletas. As 16 melhores seleções do mundo masculinas e as 8 melhores femininas estarão em campo e o Brasil debutará entre as mulheres (as Amazonas e campo!).

Agenda:

Abertura (masculino): 23 de outubro

Abertura (feminino): 09 de novembro 1ª rodada – 09 de novembro – Brasil x Inglaterra 2ª rodada – 13 de novembro – Brasil x Papua Nova Guiné 3ª rodada – 17 de novembro – Brasil x Canadá

FINAL (masculino e feminino): 27 de novembro





1 – Jogos Olímpicos em julho



Obviamente, 2020 é ano de Jogos Olímpicos, o evento mais aguardado do mundo. Tóquio receberá os torneios de rugby sevens, com o Brasil já garantido no feminino. As Yaras jogarão entre as melhores do mundo mais uma vez.

Antes, em junho, a sorte dos Tupis será decidida, com o Brasil jogando o pré olímpico pela última vaga no torneio masculino. O Pré Olímpico final será em Mônaco.

Agenda:

19 e 20 de junho : Pré Olímpico, em Mônaco ( Tupis em campo);

: Pré Olímpico, em Mônaco ( em campo); 26, 27 e 28 de julho : Jogos Olímpicos – Torneio Masculino de Rugby Sevens, em Tóquio (Japão);

: Jogos Olímpicos – Torneio Masculino de Rugby Sevens, em Tóquio (Japão); 29, 30 e 31 de julho: Jogos Olímpicos – Torneio Feminino de Rugby Sevens, em Tóquio (Japão) (Yaras em campo);