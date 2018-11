Mantendo sua hegemonia no rugby feminino, o Charrua conquistou o título do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens de 2018 (CGR 7’s). A 3ª etapa da competição estadual foi realizada no domingo, dia 25, na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, na capital do Estado. Devido às diversas saídas da ambulância e da médica do local do jogo, boa parte dos confrontos não puderam ser realizados.

Na etapa derradeira da competição, foram realizadas cinco partidas. A equipe do Charrua manteve sua invencibilidade no torneio, derrotando a equipe do San Diego pelo placar de 41 a 0, no clássico da capital. A equipe do Predadores assegurou a 2ª posição na tabela de classificação geral ao derrotar o Farrapos, em confronto direto, pelo placar de 42 a 7, e a equipe do San Diego por 33 a 10. O Farrapos ficou com a 3ª posição, conquistando uma vitória na etapa, ao derrotar o Antiqua de Pelotas por 39 a 12.

Resultados da 5ª etapa do CGR 7’s Feminino:

Charrua 41 x 0 San Diego

Predadores 42 x 7 Farrapos

San Diego 5 x 24 Antiqua

Farrapos 39 x 12 Antiqua

Predadores 33 x 10 San Diego