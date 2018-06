Os líderes tiveram um fim de semana positivo em mais uma rodada do Paulista C, mas os fãs tiveram que esperar o apito final para comemorar.

A FEA colocou sua liderança em campo contra um motivado União, que passou de candidato ao título no início do ano à coadjuvante na metade inicial do campeonato. E os rubro-verdes entraram em campo dispostos a engatar a segunda na reação depois de vitória sobre o URA, fechando a etapa inicial em vantagem de 20 a 8. Mas o segundo tempo foi todo FEAno, que mostrou calma para impôr seu ritmo de jogo e virar com 24 pontos não respondidos, o suficiente para manter o aproveitamento perfeito na temporada e a ponta por mais uma rodada. O União teve que se contentar com um ponto de bonificação que o mantém na parte central da tabela, com 8 pontos.

O Iguanas jogou em casa mais uma vez e mostrou sua força quando joga em seus domínios em momento importante, buscando a recuperação após a primeira derrota na temporada. A vítima da vez foi o Armada, que flertou com a vitória, mas não conseguiu tomar a frente no placar ao longo da partida e acabou voltando para casa de mãos vazias e a penúltima colocação.

Na próxima rodada, o interior paulista recebe dois jogos. O Jequitibá recebe o Iguanas em Paulínia em partida importante para não deixar os líderes abrirem vantagem, e o representante de São José dos Campos pode se igualar à FEA na ponta. Em Jaguariúna, o Jaguars pode assumir a vice-liderança se vencer o ATR/Mogi, que precisa da vitória para voltar à zona intermediária.

Campeonato Paulista C – Semana 9

Dia 16/06/2018 às 10h – FEA 32 X 20 União

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Mauro Paccagnela

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 17/06/2018 às 10h – Iguanas 29 X 21 Armada

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Lucas Saccomanno

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP