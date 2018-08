Grandes eventos pela frente nesse fim de semana! O Super 16 chega com 8 jogos, incluindo grandes clássicos e embates valendo liderança dos grupos, opondo invictos. Tem o Clássico Caipira entre Jacareí e São José, dérbi paulistano entre Pasteur e Poli, embate de grande entre Curitiba e SPAC e choque de rivalidade do Sul entre Farrapos e Desterro, todos valendo fim de invencibilidade para os derrotas. Mas tem mais, com Clássico SanCha entre San Diego e Charrua em Porto Alegre, duelo das antigas entre Band Saracens e Niterói, Taça Igor Konovaloff entre BH e Guanabara e duelo jovem entre Templários e Pé Vermelho. Só coisa boa.

Em São Paulo, o XV também é destaque com a Série B colocando frente a frente o líder Tornados (que aproveita o fim de semana sem jogos na Taça Tupi) e a vice líder Engenharia Mackenzie – com 39 jogos jogos de invencibilidade. Jogaço! Mas a jornada ainda tem Tucanos contra Urutu, valendo vaga nas semifinais, São Bento (desesperado) contra São Carlos (ambicionando as semis) e ABC (mirando G4) diante do Cougars.

A Série C tem ação ainda com 4 jogos, enquanto finalmente os juvenis irão a campo em terras paulistas com as rodadas de abertura do XV M19, M17 e M15.

O XV também volta à Bahia, com Ymborés e Porto Seguro fazendo primeiro duelo pelas semifinais da competição, em Vitória da Conquista.

Enquanto isso, a Copa RS começa no Rio Grande do Sul em Bento Gonçalves no formato de festivais de XV, com jogos reduzidos de 25 minutos cada envolvendo Farrapos Desenvolvimento, Serra Gaúcha Desenvolvimento, Brummers e Guaíba.

Já o sevens chega com tudo. Em Belo Horizonte, tem o Minas Sevens decidindo os campeões estaduais masculino e feminino, ao passo que no Mato Grosso do Sul haverá ação com o Três Lagoas Sevens.

Por fim, em Piracicaba, o interior paulista terá seu campeão feminino com a quinta e última etapa do CISISP.

Super 16 – 3ª rodada

Dia 04/08/2018 às 15h00 – Curitiba x SPAC

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 04/08/2018 às 15h00 – Farrapos x Desterro

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 04/08/2018 às 15h15 – Niterói x Band Saracens

Árbitro: Braz Magaldi

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 04/08/2018 às 15h30 – Jacareí x São José

Árbitro: Henrique Platais

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 04/08/2018 às 16h00 – Templários x Pé Vermelho

Árbitro: Mari Wyse

Local: Campo do Ouro Fino – Ribeirão Pires, SP

Dia 04/08/2018 às 16h00 – San Diego x Charrua

Árbitro: Renato Scalercio

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Dia 04/08/2018 às 16h00 – BH Rugby x Guanabara

Árbitro: Marc Montpellier

Local: SESC Venda Nova – Belo Horizonte, MG

Dia 04/08/2018 às 16h30 – Pasteur x Poli – Rádio Gol e Rock AO VIVO

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Campeonato Paulista B – Semana 14

Dia 04/08/2018 às 11h45 – São Bento X São Carlos

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 04/08/2018 às 14h – Tucanos X Urutu

Local: CSU Durval – São João da Boa vista, SP

Dia 04/08/2018 às 14h45 – ABC X Cougars

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/08/2018 às 9h30 – Eng Mackenzie X Tornados

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 15

Dia 04/08/2018 às 10h – União X Jaguars

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 04/08/2018 às 18h15 – FEA X Iguanas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/08/2018 às 10h – Lechuza X ATR/Mogi

Local: Parque das Águas – Sorocaba, SP

Dia 05/08/2018 às 15h – Armada X União Rugby Alphaville

Local: CT Meninos da Vila – Santos, SP

Campeonato Paulista M19 – Semana 1

Dia 05/08/2018 às 11h – São José X Iguanas

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 05/08/2018 às 15h30 – Pasteur X Jacareí

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 1

Dia 05/08/2018 às 12h30 – Rinos X Ilhabela

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 1

Dia 04/08/2018 às 13h – Jacareí X São José

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 04/08/2018 às 13h30 – Guardiões X Felinos XIX

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/08/2018 às 11h – Leões de Paraisópolis X SPAC / Band Saracens

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/08/2018 às 14h – Pasteur X Jacareí B

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Baiano – Semifinal

Dia 04/08/2018 às 19h00 – Ymborés x Porto Seguro – jogo de ida

Local: Estádio Lomantão – Vitória da Conquista, BA

Copa RS – 1ª etapa

Dia 05/08/2018 – XV com tempo reduzido

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

13h00 – Farrapos Desenvolvimento x Guaíba

13h30 – Brummers x Serra Gaúcha Desenvolvimento

14h00 – Farrapos Desenvolvimento x Serra Gaúcha Desenvolvimento

14h30 – Brummers x Guaíba

15h00 – Farrapos Desenvolvimento x Brummers

15h30 – Guaíba x Serra Gaúcha Desenvolvimento

Circuito Paulista Feminino do Interior – CISISP – 5ª etapa

Dia 05/08/2018 – Grupo A: Lenks Sorocaba, Tornados Indaiatuba e Mogi Nacanis / Grupo B: Encarnadas Piracicaba, Wallys Jundiaí e Locomotiva Araraquara

Local: Meninos de Brasil – Piracicaba, SP

08h30 – Lenks x Tornados

08h50 – Locomotiva x Wallys

09h15 – Tornados x Mogi

09h35 – Wallys x Encarnadas

10h00 – Mogi x Lenks

10h20 – Encarnadas x Locomotiva

10h50 – 5º lugar

11h10 – 3º lugar

11h30 – FINAL

Minas Sevens

Dia 04/08/2018 – Masculino – Grupo M: Uberlândia, Ituiutaba e Delta

08h00 – Uberlândia x Alpha – Feminino

08h16 – BH Rugby x Delta – Feminino

08h32 – Uberlândia x Ituiutaba – Masculino

08h48 – Varginha x Inconfidência – Masculino

09h04 – Alpha x Ituiutaba – Feminino

09h20 – Delta x Inconfidência – Feminino

09h36 – Ituiutaba x Delta – Masculino

09h52 – Inconfidência x UFLA – Masculino

10h08 – Ituiutaba x Uberlândia – Feminino

10h24 – Inconfidência x BH Rugby – Feminino

10h40 – Delta x Uberlândia – Masculino

10h56 – UFLA x Varginha – Masculino

11h12 – 5º lugar Feminino

11h28 – 5º lugar Masculino

13h00 – Semifinal Feminina – 1º A x 2º B

13h15 – Semifinal Feminina – 1º B x 2º A

13h30 – Semifinal Masculina – 1º M x 2º G

13h45 – Semifinal Masculina – 1º G x 2º M

14h00 – 3º lugar Feminino

14h15 – 3º lugar Masculino

14h30 – Final Feminina

14h45 – Final Masculina

Três Lagoas Sevens

Dia 04/08/2018 – Masculino – Grupo A: Guaicurus, Cedro Bárbaros e Dourados; Grupo B: Titans Três Lagoas, Mirmidões e PTC (MG) / Juvenil – Guaicurus, Guaicurus Capital e Dourados

Local: Estádio do Madrugadão – Três Lagoas, MS

09h30 – Guaicurus x Dourados – Juvenil

09h50 – Titans x Mirmidões

10h10 – Guaicurus x Dourados

10h30 – Dourados x Capital – Juvenil

10h50 – Mirmidões x PTC

11h10 – Cedro x Dourados

11h30 – Guaicurus x Capital – Juvenil

11h50 – PTC x Titans

12h10 – Guaicurus x Cedro

14h00 – 5º lugar

14h20 – Semifinal – 1º A x 2º B

14h40 – Semifinal – 1º B x 2º A

15h00 – Final Juvenil

15h20 – 3º lugar

15h40 – FINAL