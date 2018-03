ARTIGO COM VÍDEOS – Sexta e sábado foram de rugby a nível nacional! A CBDU organizou no CEPEUSP, em São Paulo, o torneio de rugby sevens dos Jogos Universitários Brasileiros, o JUBs 2018, o campeonato nacional da categoria.

Entre as mulheres, UNB, UFPA e USP fizeram jogos parelhos no primeiro dia de embates, mas as paulistas levaram a melhor no segunda dia com duas vitórias contundentes nos jogos decisivos. 21 x 05 sobre as brasilienses (campeãs de 2017) no jogo derradeiro.

Entre os homens, a sensação do primeiro dia foram os tocantinenses da UFT, que venceram a USP inclusive e avançaram em primeiro lugar em sua chave. Campeã do ano passado, a UFG, de Goiás, dominou a outra chave, batendo a UNIP na fase de grupos na sexta.

No sábado, os goianos seguiram com sua grande forma, derrotando a USP na semifinal, ao passo que a UNIP deu a volta por cima despachando a UFT. O time de Palmas acabou sentindo o golpe e não conseguiu a histórica medalha de bronze, que acabou nas mãos da USP. Já na grande final a experiente UNIP falou mais alto e fez um incontestável 24 x 00 sobre a UFG, devolvendo a derrota da sexta. Dois títulos paulistas no torneio, mas com os estados de fora do eixo Sul-Sudeste provando que têm muita qualidade.

- Continua depois da publicidade -

Jogos Universitários Brasileiros – Rugby Sevens

Dias 30 e 31/03/2018

Feminino: UNB (DF), USP (SP) e UFPA (PA)

Masculino – Grupo A: UFG (GO), UFPA (PA), UNB (DF) e UNIP (SP) / Grupo B: USP (SP), UFT (TO), UFC (CE) e UFABC (SP)

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Tabela

Sexta-feira

09h00 – USP 15 X 10 UFPA – Feminino

09h20 – UFG 17 X 14 UNIP – Masculino

09h40 – UFPA 15 X 05 UNB – Masculino

10h00 – USP 29 X 00 UFABC – Masculino

10h20 – UFT 12 X 07 UFC – Masculino

10h40 – UFPA 10 X 17 UNB – Feminino

11h00 – UNB 12 X 21 UFG – Masculino

11h20 – UNIP 34 X 05 UFPA – Masculino

11h40 – UFC 07 X 33 USP – Masculino

12h00 – UFABC 17 X 26 UFT – Masculino

12h20 – UNB 10 X 00 USP – Feminino

12h40 – UFG 26 X 00 UFPA – Masculino

13h00 – UNB 00 X 24 UNIP – Masculino

13h20 – USP 07 X 14 UFT – Masculino

13h40 – UFC 36 X 07 UFABC – Masculino





Sábado

09h00 – UFPA 00 X 42 USP – Feminino

09h20 – Semifinal – UFG 24 X 00 USP – Masculino

09h40 – Semifinal – UFT 00 X 31 UNIP – Masculino

10h00 – UNB 30 X 05 UFPA – Feminino

10h20 – 3º lugar – USP 19 X 07 UFT – Masculino

10h40 – FINAL – UFG 00 X 24 UNIP – Masculino

11h00 – USP 21 X 05 UNB – Feminino







Medalhas

Masculino

Ouro: UNIP (SP) / Prata: UFG (GO) / Bronze: USP (SP)

Feminino

Ouro: USP (SP) / Prata: UNB (DF) / Bronze: UFPA (PA)

Copa Caipira – 3ª rodada

Dia 31/03/2018 às 13h00 – Pinda x Tatuapé

Local: CTI – Taubaté, SP

Dia 31/03/2018 às 15h00 – Taubaté x Mogi

Local: CTI – Taubaté, SP

Amistoso

Dia 31/03/2018 – Triangular Feminino – Taubaté, Tatuapé e Mogi

Local: CTI – Taubaté, SP

Dia 31/03/2018 às 09h30 – Triangular – Lobo Bravo, Urutau e Ponta Grossa

Local: UTFPR – Ponta Grossa, PR