Não teve para ninguém na decisão da Copa SP em Santana do Parnaíba nesse fim de semana, encerrando a temporada do Rugby feminino no estado. O combinado formado por atletas do Rio Branco e Piratas entrou em campo com a vantagem na classificação e selou o título com uma inédita campanha perfeita, chegando ao terceiro título de etapa sem derrotas.

Clique aqui para conferir as fotos do torneio.

O dia abriu com vitórias largas das três equipes que ainda lutavam pelo título, Rio Branco/Piratas, Lenks e Guarulhos, mas as Lenks tropeçaram na rodada final da primeira fase justamente para a grata surpresa da etapa, as anfitriãs do União Rugby Alphaville, que ainda superou Iguanas e Barbarians para vencer o grupo e passar para a fase final, assim como o Leprechauns, que retornou às finais Prata depois de cinco etapas, ao superar o ABC no dérbi da região metropolitana de São Paulo. Jacareí, Mogi e Iguanas completaram as oito melhores equipes no sábado.

No dia decisivo, as líderes, que só precisavam de um quinto lugar para levar o título, asseguraram a Taça ao superar o Iguanas e garantir um lugar na decisão Ouro ao lado de Guarulhos, Lenks e URA, que também venceram seus jogos por boa margem.

Nas finais, o time de Desenvolvimento do São José se recuperou de um dia irregular no sábado para garantir o título após triunfo sobre São Jorge e Barbarians, enquanto as Leprechauns garantiram o 5º lugar com vitórias sobre as Nacanis e Jacareí na decisão Prata. A Taça Ouro teve dois confrontos muito movimentados que acabaram com triunfos de Rio Branco/Piratas e União Rugby Alphaville, garantindo a primeira decisão da história das tricolores. O Guarulhos já havia assegurado o vice-campeonato geral, mas também garantiu um lugar no pódio da etapa ao vencer as Lenks e ficar com o terceiro posto, e o melhor ficou para a grande decisão, com um jogo muito truncado e apenas 10 a 5 no placar a favor do Rio Branco/Piratas, que celebrou mais um título e a invencibilidade na temporada.

Na classificação geral do Circuito, Rio Branco/Piratas, Guarulhos e Lenks fecharam o pódio, e o vice na etapa em casa garantiu ao URA disparar quatro posições acima, finalizando o campeonato na quarta colocação geral, superando ABC, São José, Jacareí e Taubaté.

Jacareí também conquistou título de forma invicta no M16

Ao contrário das últimas duas etapas, o M16 foi disputado separado da categoria adulta, aproveitando as finais do Paulista Sevens juvenil em São José dos Campos. E assim como nos adultos, o domínio foi total de uma equipe, com o Jacareí conquistando o título das três etapas e fechando o título com chave de ouro, vencendo a etapa decisiva sem sofrer pontos ao longo do dia.

O vice-campeonato ficou com o São José, e o Iguanas fechou o pódio em terceiro, reforçando o domínio do Vale do Paraíba nas categorias formativas.

Copa SP Feminina – 3ª etapa

Dias 01 e 02/12/2018

Grupo A: Rio Branco/Piratas, Mogi Nacanis, Jacareí e São Jorge

Grupo B: Lenks, União Rugby Alphaville, Iguanas e SP Barbarians

Grupo C: ACISEG Guarulhos, São José B, ABC e Leprechauns

Local: Ville Sports – Santana de Parnaíba, SP

Sábado, 1º de dezembro

10h00 – Rio Branco/Piratas 53 X 00 São Jorge

10h20 – Mogi Nacanis 17 X 22 Jacareí

10h40 – Lenks 33 X 10 SP Barbarians

11h00 – URA 22 X 05 Iguanas

11h20 – Guarulhos 31 X 07 Leprechauns

11h40 – São José B 22 X 05 ABC

12h00 – Rio Branco/Piratas 17 X 07 Jacareí

12h20 – Mogi Nacanis 40 X 00 São Jorge

12h40 – Lenks 29 X 12 Iguanas

13h00 – URA 28 X 05 SP Barbarians

13h20 – Guarulhos 24 X 07 ABC

13h40 – São José B 05 X 22 Leprechauns

14h00 – Rio Branco/Piratas 26 X 00 Mogi Nacanis

14h20 – Jacareí 36 X 00 São Jorge

14h40 – Lenks 05 X 17 URA

15h00 – Iguanas 12 X 05 SP Barbarians

15h20 – Guarulhos 31 X 00 São José B

15h40 – ABC 12 X 15 Leprechauns

Domingo, 2 de dezembro

10h00 – 1º X 8º – Rio Branco/Piratas 36 x 00 Iguanas – Quartas de final

10h20 – 2º X 7º – Lenks 26 x 07 Jacareí – Quartas de final

10h40 – 3º X 6º – Guarulhos 24 x 00 Mogi Nacanis – Quartas de final

11h00 – 4º X 5º – URA 21 x 07 Leprechauns – Quartas de final

11h20 – 9º X 12º – ABC 17 x 24 Barbarians – Semifinal Bronze

11h40 – 10º X 11º – São José B 31 x 00 São Jorge – Semifinal Bronze

12h00 – Iguanas 07 x 19 Jacareí – Semifinal Prata

12h20 – Mogi Nacanis 12 x 24 Leprechauns – Semifinal Prata

12h40 – Piratas 26 x 07 Lenks – Semifinal Ouro

13h00 – URA 26 x 17 Guarulhos – Semifinal Ouro

13h20 – ABC 17 x 00 São Jorge – Disputa de 11º lugar

13h40 – São José B 19 x 07 Barbarians – Final Bronze (Disputa de 9º lugar)

14h00 – Iguanas 07 x 17 Mogi Nacanis – Disputa de 7º lugar

14h20 – Jacareí 00 x 12 Leprechauns – Final Prata – Disputa de 5º lugar

14h40 – Lenks 00 x 27 Guarulhos – Disputa de 3º lugar

15h00 – Rio Branco/Piratas 10 x 05 URA – FINAL

Clube Cidade Pontuação geral Etapa 1 (25-26/08) Etapa 2 (22-23/09) Etapa 3 (01-02/12) Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana 75 25 25 25 ACISEG Guarulhos Guarulhos 57 21 18 18 Lenks Sorocaba 48 12 21 15 União Rugby Alphaville Barueri 34 3 10 21 Taubaté Taubaté 30 15 15 Jacareí Jacareí 28 18 0 10 São José Desenvolvimento São José dos Campos 23 6 12 5 UFABC Leprechauns Santo André 20 5 3 12 ABC Santo André 17 10 4 3 Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 16 8 8 SP Barbarians São Paulo 14 8 2 4 Iguanas São José dos Campos 12 1 5 6 Tsunami São Paulo 4 4 São Jorge São Paulo 2 0 2 LAAUSP (Seleção USP) São Paulo 2 2

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt ;