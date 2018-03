Mais três jogos voltam a movimentar o Gauchão de Rugby XV neste final de semana (24 e 25.03). Entre os destaques da segunda rodada do Campeonato Gaúcho de Rugby XV (CGR 2018) está o clássico serrano na estreia do atual campeão. O Farrapos encara o Serra Gaúcha em Caxias do Sul. Em Porto Alegre, o Charrua busca a segunda vitória diante do Universitário. Já em Dois Irmãos, o Brummers e o Planalto buscam a recuperação da rodada de estreia. Todos os jogos da 1ª divisão ocorrem no sábado e são antecipados pelos confrontos da categoria Juvenil. Além do sábado, no domingo, tem jogo da Segundona. O Gauchão é organizado pela Federação Gaúcha de Rugby (FGR).

As disputas de sábado (23.03) iniciam com o Charrua recebendo o Universitário na Sociedade Hípica Porto Alegrense. A categoria Principal (adulto) entra em campo às 14h30. Já os juvenis, uma hora antes, às 13h30. A categoria M19 do Charrua já estreou no Gauchão. Na única partida da categoria no final de semana passado, os índios perderam para o Brummers por 7×14.

O atual octacampeão, Farrapos faz a sua estreia na competição 2018. E, de cara, um clássico da região serrana. O time enfrenta o Serra Gaúcha em Ana Rech, casa do adversário. A Principal inicia os jogos às 15h. Antes, às 13h15 e às 14h há o confronto entre os juvenis. O Farrapos disputa o CGR Juvenil com duas equipes.

No meio do caminho, entre Porto Alegre e Serra, em Dois Irmãos, dois times que perderam na primeira rodada buscam a recuperação. Os donos da casa, Brummers tem pela frente o estreante da 1ª divisão, Planalto. Os adultos jogam às 15h30, os juvenis às 14h. E se os adultos do Brummers perderam na 1ª rodada, os juvenis venceram o Charrua por 14×7.

A segunda rodada da Segunda Divisão do CGR 2018 inicia no sábado. Nesse dia, o Centauros busca, em casa, mais uma vitória diante do Pampas – que perdeu na estreia. Os outros confrontos ocorrerão no domingo (25.03). Às 10h, em Marau, o novato no Gauchão, o Tauras Carancho receberá o Guaíba buscando a primeira vitória. Já à tarde, às 15h30, o Guasca encarará o Antiqua. Com a intenção de continuar vencendo, o Guasca mandará o seu jogo no Parque Esportivo da PUCRS, em Porto Alegre.

Confira a programação do CGR 2018 – 2ª rodada.

Campeonato Gaúcho Série A – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 14h30 – Charrua x Universitário

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Brummers x Planalto

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Dia 24/03/2018 às 15h – Serra Gaúcha x Farrapos

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Campeonato Gaúcho Série B – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 16h – Centauros x Pampas

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Dia 25/03/2018 às 10h00 – União Tauras Carancho x Guaíba

Local: Estádio Carlos Renato Bebber – Marau, RS

Dia 25/03/2018 às 15h30 – Guasca x Antiqua

Local: Parque Esportivo da PUC – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 13h30 – Charrua x Universitário

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 24/03/2018 às 13h15 – Serra Gaúcha x Farrapos B

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Serra Gaúcha x Farrapos

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Brummers x Planalto

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Texto: Nathália Ely/FGR