ARTIGO COM VÍDEO – Itália e Geórgia viveram decisões no fim de semana. Na Itália, o Eccellenza, o Campeonato Italiano, será expandido de 10 para 12 clubes e conheceu seus dois novos integrantes: Verona e Valsigana Padova, duas equipes do Vêneto (região que contará com 6 dos 12 clubes do campeonato).

Já na Geórgia, o domingo foi de final do Didi 10, o campeonato nacional profissional, com o Locomotive Tbilisi erguendo a taça.

Eccellenza vai falar mais vêneto – Por Giorgio Vuerich



Nas semifinais do “Serie A” Valsugana e Verona, virando o placar do jogo de ida, são os dois times promovidos no Eccellenza 2018/2019. Com estas duas equipas mais, a região Veneto terá seis equipes de doze no maior campeonato italiano.

No estádio ‘Beltrametti’ em Piacenza, o time da cidade Romeu e Julieta ganhou contra o Lyons de Piacenza, 13×3. Lyons que na temporada passada foram rebaixados do Eccellenza.

O Valsugana, segundo time de Padova, obtevee a promoção com um penal nos acréscimos, contra o Cus Genova, a diferença de nove pontos é crucial no placar agregado (39×38).

Verona e Valsugana competirão pelo título de campeão da “Série A” no próximo 27 de maio no estádio ‘Mirabello’ em Reggio Emilia. É a primeira promoção dos dois clubes.

Serie A – Semifinais jogos de volta

Lyons Piacenza 03×13 Verona (ida 23×17)

Valsugana 22×13 Cus Genova (ida 17×25)

Locomotive reina na Geórgia

Você sabia que o Campeonato Georgiano já é profissional, com todos os clubes remunerando seus atletas? Sim, o Didi 10 vai crescendo e nesse domingo celebrou seu campeão, em jogo entre dois dos grandes clubes do país, o Locomotive, da capital Tbilisi, e o Aia, de Kutaisi, segunda cidade georgiana. E o título ficou com o clube das ferrovias, que não era campeão desde 2010. 29 x 10.

Didi 10 – Campeonato Georgiano

Final

Aia Kutaisi 10 x 29 Locomtive Tbilisi