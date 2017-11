ARTIGO COM VÍDEOS – Com a Premiership inglesa e o PRO14 interrompidos para as disputas dos amistosos internacionais, a Copa Anglo-Galesa foi o destaque no Reino Unido, apesar dos clubes atuarem seus seus atletas das seleções.

E esse peso fez toda a diferença contra os galeses, que começaram a jornada na competição com derrotas de todos os seus times. O mais impressionante foi o placar sofrido pelo campeão celta Scarlets em casa: 40 x 00 para o campeão inglês Exeter Chiefs.



Destaques ainda para as enormes vitórias de Newcastle Falcons e Northampton Saints, 57 x 00 e 41 x 00 sobre Dragons e Cardiff Blues, respectivamente.







Já no clássico nacional inglês, Bath e Leicester Tigers fizeram um jogão, encerrado em triunfo do Bath por 33 x 31.











Perpignan venceu duelo de pesos pesados na Pro D2 francesa

O Top 14 francês também foi interrompido nesse fim de semana, mas a Pro D2, a segunda divisão, seguiu com tudo e teve um grande jogo: o líder Grenoble foi à Catalunha e caiu diante do Perpignan, em um duelo direto pela promoção. 42 x 23. Com a vitória, o Perpignan subiu para o terceiro lugar, mas ainda está atrás do Montauban, que venceu o Dax.







Calvisano ainda invicto no Eccellenza italiano – por Giorgio Vuerich



Os campeões da Itália se mantiveram no topo da tabela do Eccellenza derrotando em um ótimo jogo os vênetos do San Donà. No estádio San Michele, os lombardos abriram o placar com um try da abertura Novillo, mas no fim do tempo foi a vez do try dos vênetos virarem o jogo e fecharem a primeira etapa na frente, 11×8. Nos primeiros 30’ da segunda etapa, o jogo foi muito equilibrado e o placar estava 19×18 para Calvisano, que nos minutos finais marcou dois tries para selar a vitória. 33×18 obtendo o bônus.

Rovigo subiu ao segundo lugar na tabela ganhando em casa do Mogliano (ainda sem vitórias) em dérbi do Vêneto. 28×22 Quatro tries marcados para os Bersaglieri contra três do Mogliano.

O Petrarca, por sua vez, teve dificuldades contra a surpresa I Medicei. A vitória dos “patavini” veio aos 27’ do segundo tempo, quando o placar estava empatados em 10 x 10 Santamaria fez o try do triunfo. 17 x 10 o final.

Vitória importantíssima ainda para os policiais do Fiamme Oro, que se impuseram por 35×7 sobre o Viadana (terceira derrota consecutiva dos lombardos, que jogaram desde os 14’ com um jogador a menos por cartão vermelho ao pilar Brandolini).

Por fim, Reggio conseguiu sua primeira vitória derrotando a Lazio por 33×16, deixando os romanos como a lanterna.

The Anglo-Welsh Cup – Copa Anglo-Galesa

Ospreys 12 x 36 Wasps

Bath 33 x 31 Leicester Tigers

Sale Sharks 29 x 22 Saracens

Gloucester 47 x 07 London Irish

Newcastle Falcons 57 x 00 Cardiff Blues

Northampton Saints 41 x 07 Dragons

Harlequins 45 x 37 Worcester Warriors

Scarlets 00 x 40 Exeter Chiefs

Clube Cidade (País) Jogos Pontos Grupo 1 Bath Bath 2 8 Wasps Coventry 2 6 Gloucester Gloucester 2 6 Cardiff Blues Cardiff (Gales) 1 0 Grupo 2 Exeter Chiefs Exeter 2 10 Harlequins Londres 2 10 Sale Sharks Salford (Manchester) 2 8 Dragons Newport (Gales) 1 0 Grupo 3 Northampton Saints Northampton 2 6 Worcester Warriors Worcester 2 2 Saracens Londres 2 2 Scarlets Llanelli (Gales) 1 0 Grupo 4 Newcastle Falcons Newcastle 2 10 Leicester Tigers Leicester 2 6 London Irish Reading 2 2 Ospreys Swansea (Gales) 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo se classifica às semifinais

- A 1ª fase tem 4 rodadas, com todas equipes do Grupo A enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo D e todas equipes do Grupo B enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo C.

Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Colomiers 17 x 11 Mont de Marsan

Bayonne 44 x 36 Massy

Nevers 16 x 06 Narbonne

Carcassonne 27 x 30 Vannes

Béziers 24 x 34 Angoulême

Dax 16 x 20 Montauban

Aurillac 25 x 23 Biarritz

Perpignan 42 x 23 Grenoble

Clube Cidade Jogos Pontos Grenoble Grenoble 12 40 Montauban Montauban 12 39 Perpignan Perpignan 12 36 Colomiers Colomiers 12 35 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 12 35 Biarritz Biarritz 12 31 Aurillac Aurillac 12 26 Nevers Nevers 12 26 Vannes Vannes 12 24 Bayonne Bayonne 12 24 Massy Massy (Paris) 12 24 Angoulême Soyaux-Angoulême 12 24 Dax Dax 12 24 Béziers Béziers 12 23 Narbonne Narbonne 12 21 Carcassonne Carcassonne 12 13

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Eccellenza – Campeonato Italiano

Calvisano 33 x 18 San Donà

Mogliano 22 x 28 Rovigo

Reggio 33 x 16 Lazio

Fiamme Oro 35 x 07 Viadana

Petrarca 17 x 10 I Medicei

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 6 28 Rovigo Rovigo 6 23 Petrarca Padova 6 22 San Donà San Donà 6 18 I Medicei Florença 6 16 Viadana Viadana 6 16 Fiamme Oro Roma 6 15 Reggio Reggio Emilia 6 5 Mogliano Mogliano 6 3 Lazio Roma 6 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19

Foto: Premiership – Exeter x Scarlets