ARTIGO COM VÍDEOS – A Inglaterra jogou no sábado, mas sexta e domingo foram os dias das semifinais da Copa Anglo-Galesa, a Anglo-Welsh Cup, antiga Copa da Inglaterra. Exeter Chiefs e Bath carimbaram suas classificações à grande final com vitórias apertadas.

O Bath recebeu o Northampton Saints na sexta e venceu por 13 x 12, com Levi Douglas, aos 18′, fazendo o único try da partida.



Depois, no domingo, os Chiefs passaram pelo Newcastle Falcons por 20 x 17, com 2 tries para cada lado. A vitória foi conquistado com 2 penais no fim chutados por Joe Simmonds.



A grande final será no próximo domingo, dia 18, no Kingsholm Stadium, em Gloucester, sede neutra.

Leinster e Scarlets empatam

O PRO14 teve ação na sexta-feira, com o jogo de líder contra vice líder da Conferência B agitando o dia, após ter sido remarcado de duas semanas atrás. A partida isolada viu os dois times desfalcados de muitos atletas convocados para o Six Nations e acabou em 10 x 10, após um 0 x 0 nos primeiros 40 minutos. Ed Byrne fez o único try do Leinster, respondido com try de Asquith para os Scarlets. Byrne chutou penal aos 72′ que parecia dar a vitória aos irlandeses, mas Dan Jones, já com o tempo esgotado, chutou o penal do empate para os galeses.



Calvisano vence clássico lombardo no Eccellenza

Na Itália, o sábado foi de campeonato nacional, com o Eccellenza vivendo um grande clássico: o duelo aurinegro entre Calvisano e Viadana, o clássico da Lombardia. E a vitória foi do líder Calvisano por largos 27 x 07. O Viadana largou na frente com o primeiro try do jogo, mas o Calvisano virou ainda na primeira etapa com 3 tries e matou o jogo com o quarto try logo na volta do intervalo, pelas mãos de Venditti.



Rotherham Titans é rebaixado na segundona inglesa

Na segunda divisão inglesa, duas partidas foram jogadas nesse fim de semana, com jogos que haviam sido adiados sendo cumpridos. O jogo de destaque foi a vitória do vice líder Ealing sobre o lanterna Rotherham Titans por 37 x 35, que reduziu a distância do Ealing para o líder Bristol para 10 pontos. Já o Titans foi matematicamente rebaixado com o resultado, mesmo estando a 5 rodadas do fim da temporada.





The Anglo-Welsh Cup – Copa Anglo-Galesa

Semifinais

Bath 13 x 12 Northampton Saints, em Bath

Exeter Chiefs 20 x 17 Newcastle Falcons, em Exeter

FINAL – dia 18 de março

Exeter Chiefs x Bath, em Gloucester

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Scarlets 10 x 10 Leinster

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 16 65 Munster Irlanda Limerick/Cork 16 53 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 17 47 Cardiff Blues Gales Cardiff 16 37 Connacht Irlanda Galway 17 33 Ospreys Gales Swansea 16 30 Zebre Itália Parma 16 22 Grupo B Leinster Irlanda Dublin 17 64 Scarlets Gales Llanelli 17 61 Edinburgh Escócia Edimburgo 16 51 Ulster Irlanda Belfast 16 46 Benetton Treviso Itália Treviso 16 39 Dragons Gales Newport 17 17 Kings África do Sul Porto Elizabeth 17 9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Eccellenza – Campeonato Italiano

Mogliano 23 x 34 San Donà

Calvisano 27 x 07 Viadana

Lazio 12 x 56 Rovigo

Reggio 28 x 23 I Medicei

Petrarca 26 x 07 Fiamme Oro

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 14 59 Rovigo Rovigo 14 56 Petrarca Padova 14 55 San Donà San Donà 14 43 Viadana Viadana 14 36 Fiamme Oro Roma 14 35 I Medicei Florença 14 25 Reggio Reggio Emilia 14 21 Lazio Roma 14 10 Mogliano Mogliano 14 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Ealing 37 x 35 Rotherham Titans – adiado

Hartpury College 14 x 11 London Scottish – adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 17 80 Ealing Trailfinders Londres 17 70 Bedford Blues Bedford 17 51 Yorkshire Carnegie Leeds 17 49 Doncaster Knights Doncaster 17 49 Jersey Reds Jersey 17 44 Cornish Pirates Penzance 17 42 Nottingham Nottingham 16 37 Hartpury College Hartpury 17 37 Richmond Londres 16 35 London Scottish Londres 17 29 Rotherham Titans Rotherham 17 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento