ARTIGO COM VÍDEOS -O Japão está de volta à Série Mundial de Sevens masculina para a temporada 2018-19! Neste fim de semana, os japoneses foram os grandes campeões do Torneio Qualificatório no Hong Kong Sevens, a segunda divisão mundial, assegurando a promoção à elite do circuito para a próxima temporada.

Mas, o percurso japonês não foi nada fácil. Logo na primeira fase, a equipe do país que receberá os Jogos Olímpicos de 2020 – e que já está se mobilizando para isso – foi derrotada pelo Chile, acabando em segundo lugar de sua chave. Os chilenos foram um dos destaques no primeiro dia, acabando em primeiro lugar do Grupo E, apesar da derrota para a perigosa Uganda. O Japão deixou Uganda para trás e os três venceram a Geórgia, avançando de fase.

No Grupo F, também de extremo equilíbrio, um time despontou, a Alemanha, que venceu todos os seus jogos, já sugerindo que iria longe no certame. Os outros 3 times acabaram com 1 vitória e 2 derrotas, com Hong Kong e Zimbábue avançando e deixando a Papua Nova Guiné de fora das quartas de final. Já no Grupo G a Irlanda passeou, com o Uruguai em segundo lugar, como esperado.

Nenhuma surpresa nas quartas de final. A Alemanha colocou 26 x 00 em Uganda, em vitória categórica, ao passo que Hong Kong não foi forte o bastante diante do Chile, 24 x 12. O Japão sofreu mais uma vez, com uma suada vitória por 26 x 19 sobre o Uruguai, que largou atrás e correu atrás do resultado. A favorita Irlanda, por sua vez, não deu chances ao Zimbábue, 38 x 05.

Os alemães seguirem firmes como o time mais sólido, passando pelo Chile na semifinal, em um jogo muito batalhado, decidido com try do artilheiro Marvin Dieckmann para os alemães. Os Cóndores, por outro lado, ergueram o estádio jogando com espírito do rugby até o fim para marcarem seu último try já com o tempo esgotado.

Na sequência, Irlanda e Japão protagonizaram o melhor jogo do torneio, com 0 x 0 no primeiro tempo, mas com um segundo tempo de arrepiar, que teve o Japão largando na frente com try de Hashino, respondido prontamente por Roche para os verdes. A Irlanda pressionou e teve a bola da vitória, mas perdeu um try feito com um knock-on do próprio Roche. Quem não faz, leva, e o fijiano Soejima rompeu para o try da vitória japonesa. 12 x 07.

Na grande final, a Alemanha batalhou pela histórica promoção, mas não foi o bastante. O Japão garantiu sua volta à primeira divisão apenas uma temporada após o rebaixamento, com uma épica vitória por 19 x 14. O Japão largou na frente com try de Lisala (nascido em Tonga), logo no primeiro minuto, mas a resposta foi rápida da Alemanha em grande jogada de Himmer, que serviu Dawe para o try. O próprio Himmer virou o placar para os alemães antes do intervalo, mas Nakano deixou tudo igual com o segundo try japonês logo no reinício. O suspense foi até fim e Lisala guardou o try da vitória e do título japonês. 19 x 12, placar final.

Hong Kong Sevens – Etapa Única da 2ª divisão Masculina

00h58 – Uruguai 22 x 05 Jamaica – Masculino 2ª divisão

01h20 – Irlanda 41 x 05 Ilhas Cook – Masculino 2ª divisão

01h42 – Uganda 14 x 10 Chile – Masculino 2ª divisão

02h04 – Japão 26 x 10 Geórgia – Masculino 2ª divisão

02h26 – Alemanha 14 x 12 Hong Kong – Masculino 2ª divisão

02h50 – Papua Nova Guiné 10 x 17 Zimbábue – Masculino 2ª divisão

03h56 – Uruguai 38 x 00 Ilhas Cook – Masculino 2ª divisão

04h18 – Irlanda 26 x 00 Jamaica – Masculino 2ª divisão

04h40 – Uganda 26 x 10 Geórgia – Masculino 2ª divisão

05h04 – Japão 10 x 19 Chile – Masculino 2ª divisão

05h28 – Alemanha 27 x 07 Zimbábue – Masculino 2ª divisão

05h50 – Papua Nova Guiné 22 x 21 Hong Kong – Masculino 2ª divisão



Sexta-feira, dia 06 de abril / Sábado, dia 07 de abril (horários de Brasília)

22h00 – Jamaica 21 x 19 Ilhas Cook – Masculino 2ª divisão

22h22 – Irlanda 36 x 00 Uruguai

22h44 – Chile 29 x 05 Geórgia

23h06 – Japão 24 x 10 Uganda

23h28 – Hong Kong 19 x 14 Zimbábue

23h50 – Alemanha 36 x 07 Papua Nova Guiné

Classificação – 2ª divisão

Grupo E: 1 Chile, 2 Japão, 3 Uganda, 4 Geórgia

Grupo F: 1 Alemanha, 2 Hong Kong, 3 Zimbábue, 4 Papua Nova Guiné

Grupo G: 1 Irlanda, 2 Uruguai, 3 Jamaica, 4 Ilhas Cook

07h18 – Quartas de final – Alemanha 26 x 00 Uganda

07h42 – Quartas de final – Chile 24 x 12 Hong Kong

08h04 – Quartas de final – Japão 26 x 19 Uruguai

08h26 – Quartas de final – Irlanda 38 x 05 Zimbábue

Highlights: Germany, Chile, Japan and Ireland make semi finals at World Series Qualifiers #HK7s pic.twitter.com/oNRv55MxBK — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 7 de abril de 2018

Sábado, dia 07 de abril / Domingo, dia 08 de abril (horários de Brasília)

01h32 – Semifinal – Alemanha 19 x 12 Chile

01h54 – Semifinal – Japão 12 x 07 Irlanda

05h30 – FINAL – Alemanha 14 x 19 Japão

HIGHLIGHTS: Japan qualify for HSBC World Rugby Sevens Series 2019 after winning the Hong Kong qualifier pic.twitter.com/J05MjbNR3M — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 8 de abril de 2018

Chipre promovido na Europa



O fim de semana não foi apenas de sevens não. Um jogo internacional de XV adulto foi realizado no sábado, pela Rugby Europe Conference 2, a quarta divisão da Rugby Europe (quinta divisão europeia, contando a partir do Six Nations). A Áustria derrotou a Eslovênia, mas os austríacos não conseguiram o bônus e, com isso, Chipre assegurou matematicamente sua promoção à Conference 1 como campeão do Grupo Sul.

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe

Grupo Sul



Eslovênia 18 x 22 Áustria, em Ljubljana

Seleção Jogos Pontos Chipre 3 14 Áustria 4 13 Eslovênia 4 9 Sérvia 2 1 Eslováquia 3 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).