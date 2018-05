A Major League Rugby dos Estados Unidos está apresentando ótimas partidas e nesse fim de semana os 3 jogos empolgaram, com largos placares e viradas.

O Glendale Raptors segue como o líder da competição abrindo margem ao derrotar o San Diego Legion por 31 x 27, de virada, com Fenoglio fazendo o try da vitória aos 77′. Já Seattle Seawolves e Utah Warriors subiram na tabela vencendo, respectivamente, New Orleands Gold e Austin Elite, por 31 x 29 e 41 x 22. A vitória de Seattle foi particularmente dramática, com o Gold reagindo no fim e flertando com a virada.

Washington terá equipe da MLR

Já está circulando nas redes sociais que a cidade de Washington ganhará uma equipe na Major League Rugby para a temporada 2020, com a liga indo de 7 para pelo menos 9 times (já que Nova York já havia sido anunciada para 2019). O anúncio oficial deverá ser feito em breve, com a nova franquia da capital dos EUA sendo de propriedade do investidor Paul Sheehy, nome que estava por trás de uma possível franquia do país no PRO14. Tal revelação significa que os Estados Unidos vão saindo do radar do PRO14 para se focarem em sua própria liga.

Major League Rugby – Liga profissional dos Estados Unidos

Utah Warriors 41 x 22 Austin Elite

New Orleans Gold 29 x 31 Seattle Seawolves

Glendale Raptors 31 x 27 San Diego Legion

Time Cidade Jogos Pontos Glendale Raptors Glendale (Denver) 4 19 Seattle Sunwolves Seattle 3 11 San Diego Legion San Diego 4 11 Utah Warriors Salt Lake City 3 8 Houston SaberCats Houston 3 7 New Orleans Gold New Orleans 3 7 Austin Elite Austin 4 7

5ª rodada

New Orleans Gold x Houston SaberCats

Seattle Seawolves x Utah Warriors