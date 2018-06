ARTIGO COM VÍDEO – Diante de 87 mil torcedores no estádio neutro de Melbourne, o State of Origin 2018 teve sua largada nesta quarta na Austrália. Trata-se do maior evento do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) australiano, envolvendo as seleções dos dois estados mais fortes do esporte, Nova Gales do Sul e Queensland.

E quem largou na frente foi Nova Gales do Sul, que após perder a série nos últimos 3 anos, vencendo o jogo 1. A partida começou eletrizante, mas sem pontos, com o placar sendo aberto apenas aos 17′ com penal de James Maloney para os Blues de Nova Gales do Sul. Foi aos 21′ que saiu o primeiro try, em contra ataque dos Blues finalizado por James Tedesco. Valentine Holmes respondeu logo com try para os Maroons de Queensland, em interceptação fulminante, dando a impressão de que o momento seria do time do norte. E o segundo tempo começou mesmo assim, com Dane Gagai virando o placar para Queensland. Mas os Blues provaram que são um time diferente para este ano e retomaram a ponta com dois tries seguidos, de Latrell Mitchell e Tom Trbojevic, apanhando chute longo com classe. O suspense permaneceu no jogo com chances para os dois lados e o golpe final foi dos Blues, aos 68′, pelas mãos de Addo-Carr. Inspiradores 22 x 12, placar final.

O segundo e decisivo jogo será no dia 24 de junho, em Sydney, casa dos Blues, que só precisam da vitória para serem campeões de 2018. O terceiro jogo será em Brisbane, casa dos Maroons, no dia 11 de julho.

- Continua depois da publicidade -

NSW Blues 22 x 12 Queensland Maroons, em Melbourne

Blues

Tries: Tedesco, Mitchell, T Trbojevic e Addo-Carr

Conversões: Maloney (2)

Penais: Maloney (1)

1 James Tedesco, 2 Tom Trbojevic, 3 Latrell Mitchell, 4 James Roberts, 5 Josh Addo-Carr, 6 James Maloney, 7 Nathan Cleary, 8 David Klemmer, 9 Damien Cook, 10 Reagan Campbell-Gillard, 11 Boyd Cordner, 12 Tyson Frizell, 13 Jack De Bellin;

Interchange: 14 Paul Vaughan, 15 Jake Trbojevic, 16 Angus Crichton, 17 Tyrone Peachey;

Maroons

Tries: Holmes e Gagai

Conversões: Holmes (2)

1 Michael Morgan, 2 Valentine Holmes, 3 Greg Inglis, 4 Will Chambers, 5 Dane Gagai, 6 Cameron Munster, 7 Ben Hunt, 8 Dylan Napa, 9 Andrew McCullough, 10 Jarrod Wallace, 11 Gavin Cooper, 12 Felise Kaufusi, 13 Josh McGuire;

Interchange: 14 Josh Papalii, 15 Coen Hess, 16 Jai Arrow, 19 Anthony Milford;

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?