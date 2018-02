ARTIGO COM VÍDEOS – Hoje foi dia de abertura do Super Rugby! A primeira rodada contou com apenas 2 jogos, ambos na África do Sul, com os Stormers recebendo na Cidade do Cabo os argentinos dos Jaguares e os Lions recebendo em Joanesburgo os Sharks para dérbi nacional. No desfecho, vitórias dos mandantes, mas sem folga.

Em meio a uma crise hídrica sem precedentes (a água pode acabar lá em junho!) na Cidade do Cabo e com pedidos para os atletas não abusarem do consumo de água nos vestiários, os Stormers derrotaram os Jaguares, na primeira partida oficial do técnico Mario Ledesma no comando do time argentino.

O jogo começou ruim para os Jaguares, que foram dominados na primeira etapa e nos primeiros minutos do segundo tempo, com os sul-africanos, com De Allede e Kolisi marcando dois tries na primeira parte e Rhule correndo para o terceiro logo após a volta dos vestiários, abrindo 22 x 06 para os donos da casa. Porém, os argentinos reagiram, com Boffelli rompendo a defesa para finalizar com try boa troca de passes do time laranja. Vivos no jogo, os Jaguares cresceram e flertaram com a virada nos 20 minutos finais. Depois que os Stormers foram reduzidos a 14 homens por amarelo, o scrum argentino atropelou para arrancar um penal try que deixou o jogo em aberto nos instantes finais. Mas, a defesa sul-africana falou alto e no fim os Stormers ainda arrancaram um penal que Willemse chutou para cruelmente negar o bônus defensivo aos Jaguares. 28 x 20, placar final no Newlands Stadium. E preocupação na Argentina, com os Jaguares terminando a partida com pífio desempenho de apenas 53% de tackles certos (38 perdidos de um total de 72!).



Na sequência, os Lions, vice campeões de 2017, receberam os Sharks e saíram atrás, com Robert Du Preez marcando o primeiro try dos Sharks logo aos 8′. Mas, ainda no primeiro tempo, Lionel Mapoe, em bela corrida, e o debutante Dyantyi, mostrando sua qualidade com os pés, em magnífica corrida, fizeram os tries da virada dos Lions, para colocarem 14 x 07 no intervalo. No segundo tempo, Nkosi respondeu com outro belo try para os Sharks, mas Mapoe deu o troco cruzando pela segunda vez o in-goal. Novo reforço dos Sharks, Mapimpi devolveu os Sharks ao páreo com o terceiro try, mas Kwagga Smith garantiu a vitória dos Lions com o ato final. 26 x 19 para os Leões.



Todas as demais equipes do Super Rugby estrearão somente no próximo final de semana.

Super Rugby

Stormers 28 x 20 Jaguares

Lions 26 x 19 Sharks

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 1 4 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 1 4 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 1 1 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 0 0 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 0 0 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 0 0 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 0 0 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 0 0 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 0 0 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 0 0 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 0 0 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 0 0 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 0 0 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 0 0 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Foto: Carl Fourie/Gallo Images/Jaguares x Stormers