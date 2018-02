ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana não foi só de Six Nations, não. A Premiership inglesa voltou à ativa com os clubes entrando em campo sem seus atletas das seleções nacionais. O desfecho acabou ruim para o líder Exeter Chiefs, que perdeu em casa para o então vice lanterna Worcester Warriors e viu o Saracens encostar na briga pela ponta.

O jogo foi de poucas emoções em Exeter, com os Chiefs fazendo o único try do jogo, com Lees, após Waldrom romper a linha. Mas Pennell chutou 2 penais preciosos para dar a vitória aos Warriors.



Os Saracens fizeram sua parte em Londres derrotando o bom Newcastle Falcons por 25 x 03. Foram 3 tries, com Barrington e Mallins, além de um penal try.



O terceiro colocado Wasps foi a Londres, sua antiga cidade, para fazer seu velho clássico contra os Harlequins, em jogo que acabou sendo o melhor da jornada e manteve os Wasps fortes na briga pelo topo. Uma chuva de tries com 44 x 22 para os Wasps, em 6 tries a 3. O sul-africano Juan De Jongh deixou o seu logo no começo da peleja, mas o momento decisivo foi no começo do segundo tempo, quando Thomas Young (em linda jogada da linha dos Wasps) e Willie Le Roux cruzaram o in-goal para os visitantes abrindo boa margem. Tudo isso com os Wasps jogando com um homem a menos, por cartão vermelho para Kyle Eastmond logo no começo da partida. Vitória maiúscula na superação.



Bath e Gloucester tiveram um carnaval de festa também, com importantes vitórias nas batalhas pelo G4. O Gloucester seguiu no quarto lugar ao fazer 24 x 17 sobre o Gloucester, com direito a 2 tries de Henry Trinder no primeiro tempo. O momento decisivo veio no começo do segundo tempo quando os Tigers foram reduzidos a 14 homens por amarelo e Matt Scott fez o try da vitória dos Cherry and Whites. Já o Bath, quinto colocado, manteve-se na cola do seu rival vencendo em casa o Northampton Saints por 32 x 09. Momento terrível dos Saints, que já não sonham com semifinais. O primeiro tempo foi duro, mas Banahan quebrou o gelo com o primeiro try do jogo, abrindo o caminho para a vitória.





Por fim, o Sale Sharks se manteve no páreo das semifinais ao derrotar fora de casa o lanterna London Irish, cada vez mais próximo do rebaixamento. Magros mas suficientes 13 x 09, com try isolado de Josh Strauss para os visitantes.





Bristol se salva de derrota e segue invicto na segundona

O Green King IPA Championship, a segunda divisão inglesa, também teve rodada, com o líder invicto Bristol indo a Londres para encarar o vice líder Ealing Trailfinders. Os verdes londrinos fizeram de tudo para derrubarem o time mais forte da liga, mas a vitória de Bristol, 28 x 27.





- Continua depois da publicidade -

Teve League também na Inglaterra

O fim de semana inglês ainda teve Rugby League, com a segunda rodada da Super League. Destaques para St. Helens, Wigan, Wakefield e Leeds que já somam duas vitórias.









Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Harlequins 22 x 44 Wasps

London Irish 09 x 13 Sale Sharks

Saracens 25 x 03 Newcastle Falcons

Gloucester 24 x 17 Leicester Tigers

Exeter Chiefs 05 x 06 Worcester Warriors

Bath 32 x 09 Northampton Saints

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 14 51 Saracens Londres 14 49 Wasps Coventry 14 44 Gloucester Gloucester 14 42 Bath Bath 14 41 Sale Sharks Salford (Manchester) 14 37 Newcastle Falcons Newcastle 14 36 Leicester Tigers Leicester 14 33 Harlequins Londres 14 32 Northampton Saints Northampton 14 26 Worcester Warriors Worcester 14 23 London Irish Reading 14 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Bedford Blues 29 x 33 Jersey Reds

Richmond 11 x 03 Rotherham Titans

Hartpury College 39 x 20 Nottingham

Doncaster Knights 19 x 17 London Scottish

Ealing 27 x 28 Bristol

Cornish Pirates x Yorkshire Carnegie – adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 15 73 Ealing Trailfinders Londres 15 60 Yorkshire Carnegie Leeds 14 44 Doncaster Knights Doncaster 15 43 Bedford Blues Bedford 15 42 Jersey Reds Jersey 15 38 Richmond Londres 15 34 Nottingham Nottingham 15 33 Cornish Pirates Penzance 14 32 Hartpury College Hartpury 15 32 London Scottish Londres 15 28 Rotherham Titans Rotherham 15 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Huddersfield 20 x 06 Warrington

Leeds 20 x 11 Hull KR

Wigan 24 x 10 Hull FC

Catalans 12 x 21 St. Helens

Castleford 13 x 12 Widnes

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 2 4 Wigan Warriors Wigan 2 4 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 2 4 Leeds Rhinos Leeds 2 4 Widnes Vikings Widnes 2 2 Hull FC Kingston-upon-Hull 2 2 Huddersfield Giants Huddersfield 2 2 Castleford Tigers Castleford 2 2 Warrington Wolves Warrington 2 0 Salford Red Devils Salford 2 0 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 2 0 Catalans Dragons Perpignan (França) 2 0

Foto: Worcester x Exeter – Premiership/Getty Images