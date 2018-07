No próximo sábado, o Brasil encarará um dos mais fortes adversários que já enfrentou em sua história – e certamente o mais forte em sua era profissional: o Racing 92, poderoso clube de Paris, atual vice campeão da Champions Cup europeia, a máxima competição de clubes da Europa. Tupis e Racing duelarão em Tbilisi, na Geórgia, abrindo a “Copa de Verão” organizada pela Federação Georgiana.

O Racing estava de férias até semana passada e retomou nesta semana seus treinamentos, de olho na abertura do Top 14 – o Campeonato Francês – no dia 25 de agosto. Para iniciar sua pré temporada, o clube francês levou com muitos jogadores considerados titulares.

Nome a nome, o time dos técnicos Laurent Labit e Laurent Travers é mais poderoso que os Maori All Blacks que enfrentarão o Brasil em novembro, mas o fato do jogo ser na pré temporada europeia resultará em um Racing ainda sem ritmo e longe do ideal fisicamente.

Os franceses não contarão com o abertura sul-africano Pat Lambie e o scrum-half Maxime Machenaud, da seleção da França, lesionados, ao passo que o ex All Black Dan Carter já deixou o clube para se transferir ao rugby japonês.

Porém, o plantel do Racing foi reforçado com nomes do calibre de Finn Russell (abertura da Escócia), Ben Volavola (abertura de Fiji) e Simon Zebo (ponta da Irlanda), que assinaram com o clube para a temporada 2018-19.

Entre os destaques do elenco do Racing que viajou à Geórgia e poderão enfrentar o Brasil estão: