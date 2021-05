Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO OPINATIVO – Ainda na repercussão da desistência brasileira do Pré Olímpico masculino, um fato passou incrivelmente despercebido: não há real motivo pros Tupis jogarem no dia 26 de junho contra o Paraguai.

A data do jogo de abertura das Eliminatórias, para o Brasil, poderia ser no dia 03 de julho, 14 dias depois do Pré Olímpico. Por que não?

Na verdade, o próprio Chile jogará contra a Colômbia no dia 03. Aliás, vale lembrar: o Chile jogará o Pré Olímpico e não desistiu dele. Porém, os chilenos costumam separar elencos de sevens e XV, é verdade.

Caso Brasil e Chile vençam Paraguai e Colômbia, brasileiros e chilenos duelarão no Uruguai no dia 11 de julho. Isto é, 14 dias depois de Brasil contra Paraguai. Essa diferença é necessária porque o governo do Uruguai está impondo quarentena de 7 dias a brasileiros.

Com isso, o jogo entre Brasil e Chile deveria ser remarcado para fechar o triangular final. Chilenos e brasileiros enfrentarão o Uruguai nos dias 18 e 25 de julho. Isto é, restaria o fim de semana do dia 31 de julho para Brasil e Chile duelarem.

A pergunta é: por que não se optou por isso? Aliás, como apenas 2 times avançam à fase final contra Canadá e Estados Unidos, o jogo mais importante provavelmente será entre Brasil e Chile. Mais um motivo para o duelo encerrar o triangular!

Certamente, existe a competição por atenção com os Jogos Olímpicos, mas isso já ocorrerá no dia 25 (o evento de Tóquio começa no dia 23). Como os Jogos Olímpicos são no Japão, a transmissão em si do jogo entre Brasil e Chile não conflitaria em horários com nada dos Jogos Olímpicos, por conta do fuso horário.

É claro que esta análise só faz sentido se os Tupis quisessem usar no Pré Olímpico 12 atletas importantes para as Eliminatórias. Ainda assim, é bom mencionar o projeto atual de vacinação dos atletas olímpicos, que inclui atletas envolvidos em envolvidos em qualificatórios derradeiros. No entanto, isso depende, claro, da garantia de que o rugby sevens masculino faria parte – e isso ainda precisa ser esclarecido.

O ideal era fazer como o Chile e ter dois elencos, como já argumentamos. Mas, fica claro que o calendário proposto pela Sudamérica Rugby para as Eliminatórias também não contribuiu em nada com a obrigação brasileira de ir ao Pré Olímpico. É um calendário difícil de se justificar.

Calendário atual:

Pré Olímpico



Dias 19 e 20/06 – em Mônaco🇲🇨

2ª fase

Dia 26/06 – 🇧🇷Brasil x Paraguai🇵🇾, local a definir🇧🇷 (mando do Brasil)

Dia 03/07 – 🇨🇱Chile x Colômbia🇨🇴, local a definir🇨🇱 (mando do Chile)

Dia 11/07 – Brasil/Paraguai🇧🇷🇵🇾 x Chile/Colômbia🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

Dia 18/07 – 🇺🇾Uruguai x pior ranqueado entre os vencedores de 🇧🇷🇵🇾 e 🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

Dia 25/07 – 🇺🇾Uruguai x melhor ranqueado entre os vencedores de 🇧🇷🇵🇾 e 🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

Como poderia ser o calendário?

Pré Olímpico



Dias 19 e 20/06 – em Mônaco🇲🇨

2ª fase

Dia 03/07 – 🇧🇷Brasil x Paraguai🇵🇾, local a definir🇧🇷 (mando do Brasil)

Dia 03/07 – 🇨🇱Chile x Colômbia🇨🇴, local a definir🇨🇱 (mando do Chile)

Dia 18/07 – 🇺🇾Uruguai x pior ranqueado entre os vencedores de 🇧🇷🇵🇾 e 🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

Dia 25/07 – 🇺🇾Uruguai x melhor ranqueado entre os vencedores de 🇧🇷🇵🇾 e 🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

Dia 31/07 – Brasil/Paraguai🇧🇷🇵🇾 x Chile/Colômbia🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾