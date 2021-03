Tempo de leitura: 3 minutos

Desde a fundação da National Rugby League em 1997, ela definitivamente deixou uma enorme marca na história do esporte. Na verdade, ela é considerada como a liga nacional masculina de rúgbi de nível superior da Austrália. A NRL também está entre as ligas de rúgbi mais esperadas e assistidas do mundo, com 16 equipes excelentes perseguindo a vitória a cada temporada.

A maioria dos jogos da NRL são normalmente disputados na Nova Zelândia e na Austrália, de março a outubro. Mesmo com o longo tempo parado devido ao surto de COVID-19, a temporada 2021 da NRL foi finalmente retomada com os “Roosters” no topo da tabela de classificação.

Mesmo que já seja a 114a temporada, os alinhamentos de equipes permanecem inalterados nos últimos quinze anos. Essa é também a razão pela qual a maioria dos torcedores faz apostas em seus times favoritos durante anos. Para aproveitar ao máximo, todos também são bem-vindos ao Sportsbet Club! Essa é uma característica do Sportsbet Club online onde você

pode ganhar prêmios incríveis apostando no rúgbi e em outros esportes populares.

Aqui estão os outros fatos fascinantes sobre a NRL que talvez você queira saber:

- Continua depois da publicidade -

As 19 vitórias consecutivas

Acredite ou não, o “Roosters” de Sydney se tornou o primeiro clube australiano da primeira série a obter 19 vitórias consecutivas da quarta à 22a rodada na temporada de 1975. O “Roosters” é também o clube mais antigo e um dos mais bem-sucedidos da NRL. Também não há dúvidas de que eles estão atualmente na posição de número 1 da temporada desse ano.

A maior margem

A maior margem já registrada foi quando os Manly Warringah Sea Eagles derrotaram o Melbourne Storm em uma vitória de 40-0. Um dos destaques da partida é o hat-trick de Michael Robertson. Ele é realmente considerado como o primeiro jogador a marcar três tentativas desde Steve Renouf, em 1997.

Durante o auge da carreira de Robertson, ele normalmente jogou como o ponta-de-lança e como full-back. Ele também jogou com os Broncos de Londres na Superliga. Robertson também é conhecido por sua capacidade de fazer pontos e pelo seu ritmo natural.

A primeira grande participação final

A partida entre os Wests Tigers e os North Queensland Cowboys em 2005 é a primeira participação de ambas as equipes na Grande Final. No entanto, os West Tigers levaram a coroa da vitória após uma contundente conquista de 30-16. Uma das razões pelas quais a equipe venceu a partida foi por causa de Brett Hodgson. Ele marcou um total de cinco gols e mostrou um desempenho excepcional durante toda a partida. Hodgson também jogou com o Huddersfield Giants depois de se aposentar.

A primeira premiação

No início do jogo, os Manly Warringah Sea Eagles pensavam que o jogo estava sob seu controle. No entanto, os “Roosters” de Sydney perseveraram no jogo e venceram a partida. Na verdade, é sua primeira estreia desde 2002, com uma vitória de 26 a 18.

O número maior de multidões

O interessante é que a Grande Final da NRL em 1999 teve o maior número de espectadores, com um total de 107.999 participantes. Era mais do que toda a população real de Tonga na época. Foi também quando a NRL provou seu valor na indústria esportiva.

O jogador mais leve da Liga de Rúgbi

O jogador de rúgbi de primeira classe mais leve é George McGowan, que pesa apenas 47,6 kg. Mesmo sendo mais leve comparado a outros jogadores em campo, ele jogou um total de 73 partidas com os Magpies de Subúrbios Ocidentais, os Rabbitohs de South Sydney, e os Roosters de Sydney.

Com a temporada em curso, não se esqueça de fazer suas apostas e torcer por sua equipe favorita. Quer você esteja ou não em uma maré de sorte, você é bem-vindo ao Sportsbet Club! O que é ótimo é que você ganha pontos por cada aposta e cada rodada. Não perca sua chance de ganhar recompensas ilimitadas e se divertir!