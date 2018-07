O grupo C do Super 16 começo com vitórias esperadas de Curitiba e SPAC, os favoritos do grupo, mas Templários e Pé Vermelho mostraram evolução e deram trabalho para seus adversários, antecipando uma boa partida pela terceira colocação do grupo.

Em São Paulo, o SPAC recebeu o Templários e quase foi responsável pelo primeiro WO do ano, com a ausência de ambulância atrasando a partida em quase uma hora. Em campo com um frio mais forte que o habitual na zona sul da capital, o time da casa foi preciso e mesmo sem a maior posse de bola devido os excessivos penais cedidos ao longo de todo jogo, conseguiu se impôr e sair com a vitória. Os britânicos abriram o placar com penal de Raj depois de segurara a pressão inicial do Templários, que não conseguiu converter a vantagem territorial em pontos. Ricca ampliou após linda corrida de Cleaver pelo centro e João “Torosso” fechou o primeiro tempo fazendo 15 a 0 para o time da casa. A sequência de penais cometidos resultou na primeira exclusão da partida para o SPAC, mas nas duas oportunidades que chegou nos 5m adversários, o Templários não converteu em pontos graças a uma defesa muito dura dos donos da casa, que seguiram fortes também no setor ofensivo e asseguraram uma vitória bonificada com tries de Raj, Marlon e Felipe Cunha, que deixam o time na liderança do grupo. Na arbitragem, destaque para Fernanda Andrade, de Brasília, fazendo sua estreia no campeonato nacional.

Na capital paranaense, o equilíbrio tomou conta dos minutos iniciais, e os Touros levaram 15 minutos para cruzar o ingoal adversário pela primeira vez contra o Pé Vermelho e outros 15 para chegar ao segundo try do dia, após uma rápida cobrança de penal na linha de 5m. Os minutos finais da etapa inicial foram de domínio do Curitiba que garantiu o bônus ofensivo ainda no primeiro tempo, com mais dois tries. A reação do Pé Vermelho só veio aos 10′ do segundo tempo após o quinto try curitibano e endureceu a partida nas disputas de scrum. A equipe voltou para o jogo quando cruzou mais uma vez o ingoal adversário, aproveitando a superioridade numérica nos avançados a pós a exclusão do primeira linha do Curitiba. Bicudo esfriou a reação do Pé Vermelho depois de quebra na linha por Cabelo e a troca de penais nos últimos minutos deram números finais ao confronto.

Na próxima rodada, Templários e Pé Vermelho, derrotados na estreia, jogam em casa contra Curitiba e SPAC respectivamente.

- Continua depois da publicidade -

Dia 21/07/2018 às 15h00 – SPAC 34 x 00 Templários

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Renata Martines e Fernanda Andrade

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Curitiba 39 x 15 Pé Vermelho

Árbitro: Natasha Olsen

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Foto: Daniel Venturole / Portal do Rugby

Classificação