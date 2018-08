ARTIGO COM VÍDEO – Sábado de ação na África e na América Central para o rugby XV de seleções nacionais!

Quênia a uma vitória da Copa do Mundo de 2019

Na África, o sábado foi de penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 e foi de alívio para o Quênia, que venceu em casa a Tunísia por 67 x 00 e segue com chances de classificação. Os quenianos se impuseram e estão agora 3 pontos abaixo da líder Namíbia, com uma rodada pela frente – que terá justamente a Namíbia recebendo o Quênia, em verdadeira final.

O Quênia contou com o craque do sevens Willy Ambaka estreando no XV do país e fazendo 2 tries. Com o resultado, os quenianos já asseguraram no mínimo o segundo lugar da competição, que garante vaga na Repescagem Mundial. Apenas o campeão irá diretamente ao Mundial. Já a Tunísia decidirá o rebaixamento recebendo Marrocos no sábado que vem.

O Marrocos falhou em se livrar da lanterna, perdendo fora de casa para Uganda, por 47 x 29. Uganda tinha esperanças de ir à Repescagem, mas precisava de um insucesso queniano.

Por fim, em amistoso, a Nigéria voltou aos campos após voltar de suspensão e venceu o vizinho Níger por 57 x 13.

Panamá larga na frente no Sul-Americano C

Deste lado do Atlântico, foi dada a largada no sábado para o Campeonato Sul-Americano C, a terceira divisão da Sudamérica Rugby que, na verdade, é um real Campeonato Centro-Americano. Jogando em casa, Honduras debutou na competição recebendo o Panamá e os Diablos Rojos, mais experientes, venceram os hondurenhos por 39 x 27, em um jogo bastante movimentado. Na semana que vem Honduras visitará El Salvador.

Hong Kong e China campeões do Asiático M19 de Sevens

Já na Ásia, Hong Kong foi o palco do Asiático M19 de Sevens, com 8 times masculinos e 5 femininos se encarando. Entre os garotos, Hong Kong foi campeão vencendo a Coreia do Sul na grande final, fazendo a festa com a torcida, ao passo que entre as garotas deu China triunfando sobre as donas da casa na decisão.

O Japão não participou.

Copa da África – Taça Ouro – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

67 00

Quênia 67 x 00 Tunísia, em Nairóbi



47 29

Uganda 47 x 29 Marrocos, em Campala

Seleção Jogos Pontos Namíbia 4 20 Quênia 4 17 Uganda 4 9 Tunísia 4 4 Zimbábue 4 3 Marrocos 4 3

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por diferença de 7 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por diferença de 8 pontos ou mais = 0 pontos;



- Campeão = Classificado à Copa do Mundo de 2019;

- Vice campeão = Classificado à Repescagem Mundial para a Copa do Mundo de 2019;

- 6º colocado = Rebaixamento

Dia 18/08 – Tunísia x Marrocos, em Monastir

Dia 18/08 – Uganda x Zimbábue, em Campala

Dia 18/08 – Namíbia x Quênia, em Windhoek

Amistoso

Níger 13 x 57 Nigéria, em Niamei

Campeonato Sul-Americano C – 3ª divisão da América do Sul e Central

27 39

Honduras 27 x 39 Panamá, em Tegucigalpa

18/08 – El Salvador x Honduras, em San Salvador

25/08 – Panamá x El Salvador, no Panamá

Campeonato Asiático M19 de Sevens – em Hong Kong

Masculino

Grupo A: 1 Hong Kong, 2 Coreia do Sul, 3 Tailândia, 4 Malásia

Grupo B: 1 Sri Lanka, 2 Singapura, 3 Taiwan, 4 China

Semifinais: Coreia do Sul 22 x 17 Sri Lanka e Hong Kong 19 x 00 Singapura

Final: Coreia do Sul 00 x 05 Hong Kong

Classificação final: 1 Hong Kong, 2 Coreia do Sul, 3 Sri Lanka, 4 Singapura, 5 Taiwan, 6 Tailândia, 7 China, 8 Malásia;

Feminino

Grupo Único: 1 China, 2 Hong Kong, 3 Tailândia, 4 Singapura, 5 Malásia

Final: China 33 x 00 Hong Kong

Classificação final: 1 China, 2 Hong Kong, 3 Tailândia, 4 Singapura, 5 Malásia