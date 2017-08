O Super Sevens, o Campeonato Brasileiro Feminino, largou no último sábado com etapa em São Paulo envolvendo 15 clubes diferentes de 8 estados do país. Mas, a segunda etapa, programada originalmente para os dias 26 e 27 de agosto, em Curitiba, foi adiada pela CBRu. Com isso, a segunda etapa do Super Sevens passará a ser a de Niterói, nos dias 16 e 17 de setembro.

Ainda não foi confirmado quando Curitiba receberá a sua etapa do circuito, mas o torneio deverá ficar para outubro. Depois do Super 8 e da Taça Tupi terem rodadas adiadas por questões burocráticas e financeiras envolvendo a execução do projeto de Lei do Incentivo ao Esporte, foi a vez do rugby feminino ser afetado pelas mesmas dificuldades.

A primeira etapa inclusive já sofreu com cortes, não havendo entrega de premiação. A promessa é de que os troféus sejam entregues posteriormente.

Equipe Cidade (Estado) Pts Etapa 1 (05-06/08) Etapa 2 (16-17/09) Etapa 3 (07-08/10) Etapa 4 (?) Etapa 5 (28-29/10) Etapa 6 (18-19/11) Niterói Niterói (RJ) 25 25 São José São José dos Campos (SP) 21 21 Curitiba Curitiba (PR) 18 18 SPAC São Paulo (SP) 15 15 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 12 12 Delta Teresina (PI) 10 10 Band Saracens São Paulo (SP) 8 08 Desterro Florianópolis (SC) 6 06 Melina Cuiabá (MT) 4 04 Vitória Vitória (ES) 3 03 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 2 02 USP São Paulo (SP) 1 01 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 0 00 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 0 00 Pasteur São Paulo (SP) 0 00 Band Saracens "B" São Paulo (SP) 0 00

Pontuação por etapa: 1º = 25 pontos; 2º = 21; 3º = 18; 4º = 15; 5º = 12; 6º = 10; 7º = 8; 8º = 6; 9º = 4 ; 10º = 3; 11º = 2; 12º = 1 ponto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Maria Freire